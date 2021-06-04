Слідами богині Афродіти й тамплієрів

Летимо на Кіпр заради “блакитних” пляжів, легендарних пам’яток і “нетурецького” формату відпочинку

Цього року для пляжного відпочинку в Європі українцям будуть доступними Балкани, Середземномор’я. Нібито й є з чого обрати, але поглянеш на картинки готелів – і різниці між курортами не бачиш. Хіба по фото визначиш, який цього разу більше припаде до душі? Скрізь – море, пальми, симпатичні будівлі, басейни.

Дмитро Хромов

От чим, наприклад, відпочинок на Кіпрі відрізняється від відпустки у сусідній Туреччині? Тут варто розібратися детальніше, бо пропозицій турів до обох країн цього літа дуже багато. З цим допоміг нам Дмитро Хромов, керівник напрямку Кіпр Join UP!

КІПР&ТУРЕЧЧИНА: НАВІЩО ПЛАТИТИ БІЛЬШЕ?

Море – воно й в Африці море, але ж не одним пляжем живе відпочиваючий. Зараз спробуємо відповісти на кілька поширених запитань і зібрати кілька аргументів за відпочинок на острові Афродіти. Багато українців ще не бували на його чудових курортах, а спробувати варто.

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ПЕРЕВАГИ КІПРУ: ВИВЧАЄМО ОСТРІВ НА АВТО І КУПАЄМОСЯ, ЯК АФРОДІТА

Відпочинок на Кіпрі та в Туреччині – це різні формати, різні підходи, запевняє Дмитро Хромов. Якщо до Туреччини їдуть в першу чергу за форматом «все включено» й інфраструктурою в межах території готелю, то на Кіпрі все основне зосереджено за межами апартаментів.

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“Серед популярних активностей – досліджувати острів на машині. Він відносно невеликий, а дороги тут чудові, – говорить він. – Тож ті, кому не сидиться в одному місці, зможуть легко організувати собі невеличку подорож. Ціни на оренду машини стартують від 30 євро на добу”.

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Також Кіпр – справжня оаза гастротуризму. На всіх його курортах вдосталь колоритних ресторанів, таверн, кав’ярень з місцевою середземноморською та різними національними кухнями. Тому можна сміливо бронювати готель із харчуванням максимум НВ (сніданок і вечеря) та насолоджуватися обідами в місті. “Середня вартість повноцінного обіду з келихом вина – 15 євро на одного, – розповідає Хромов. – І порції порівняно з українськими ресторанними – величезні”.

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На острів вирушають, аби влаштувати романтичну фотосесію у найінстаграмніших місцях острова: в купелі Афродіти, гірському селищі Агрос та національному парку Аталасса. Бо за легендою, саме на березі Кіпру постала з піни морської богиня кохання. Бухта, де Афродіта вийшла з води – Петра ту Роміу – візитівка острова і дуже популярне (а головне – мальовниче) місце серед туристів.

Петра ту Роміу

На Кіпр приїздять, аби здійснити паломництво до християнських святинь і пам’яток, яких сотні по всьому острову. Серед найважливіших – Кіккський монастир, могила святого Лазаря, церква св. Параскеви, руїни стародавнього міста Саламина, в якому прийняв мученицьку смерть апостол Варнава, храм мучениці Юстини і священномученика Кипріяна. Зазвичай шлях до цих пам’яток – вже пригода й насолода, бо ландшафти – казкові, повітря – чистісіньке, а невеличкі поселення кіпріотів – автентичні й ошатні.

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Кіккський монастир / Фото: Dimitris Vetsikas, Pixabay

Руїни Саламина

КУРОРТИ “ДИТЯЧІ” І РАЙ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛІВ РОЗВАГ

Температура води біля берегів острова передбачувана і комфортна для купання протягом усього сезону з травня по жовтень, а це вже – важлива обставина, коли плануєш відпочинок з малими. Тому Кіпр для родини – хороший варіант, особливо маленький тихий курорт Протарас – уособлення спокою і розміреності. “Чудовий вибір для сімейного відпочинку. Припаде до смаку тим, хто прагне усамітнення та єднання з природою, – розповідає Дмитро. – Славиться своїми піщаними пляжами і мальовничими бухтами, активним пляжним відпочинком”. Та й до згаданої вище купелі Афродіти на території зеленого заповідника недалечко.

Протарас / Фото: Eleni Apserou on Unsplash

Фото: ben o'bro on Unsplash

Ларнака – справжній острівець спокою серед бурхливого курортного життя. Розваг для молоді тут майже немає, тому найкомфортніше на цьому курорті себе почуватимуть туристи з дітьми й ті, хто надає перевагу “повільному” відпочинку. “У Ларнаці багато міських і бюджетних готелів, звідси швидше і зручніше дістатися будь-яких пам’яток на острові, – описує картину знавець острова. – Піщані пляжі на курорті вулканічного походження, тому мають незвичний, але дуже красивий асфальтовий колір, а море неглибоке і безпечне для дітей”.

Ларнака / Фото: Hert Niks on Unsplash

Лімасол – найпопулярніший курорт на Кіпрі після Айя-Напи. Тут вдосталь розкішних готелів для розміреного респектабельного відпочинку. Сім’ям з дітьми теж сподобається – тут є аквапарки, луна-парк і парк атракціонів. “Курорт нерідко називають кіпрською Рив’єрою – тут є все для розслабленого відпочинку, включно з мальовничими морськими пейзажами, фешенебельними ресторанами та затишною привітною атмосферою”, – так характеризує Ларнаку Хромов. А от Айя-Напу рекомендує якраз туристам без дітей. Це найбільш популярний молодіжний курорт на сході Кіпру. “Справжній рай для галасливих компаній. Неоновим світлом сотень барів, клубів, ресторанів і дискотек та музикою звідусіль так і кличе безупинно розважатися”, – розповідає наш експерт. Та й пляжі тут чудові – широкі, із золотим піском і чистим мілким морем.

Айя-Напа / Фото: George Lemon on Unsplash

“БЛАКИТНІ” ПЛЯЖІ ТА ЗАНУРЕННЯ У СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Любителям системи “олл інклюзів” доведеться постаратися, щоб підшукати готель з такими послугами. Частина готелів уже пропонують таку систему, якою славиться здавна Туреччина, проте цей тренд не є масовим. Сама концепція готелів часто передбачає можливість самостійно готувати страви – у просторих номерах є міні-кухні з усім необхідним, такі формати часто обирають сім’ї з дітками. Зрештою, такі апартаменти з обладнаною кухнею – непоганий варіант: продукти у супермаркетах коштують часто не дорожче, аніж в Україні, пропонується багато видів напівфабрикатів та продукції у форматі “готове до споживання/готування”. Тож приготувати за 10-15 хвилин вишукану вечерю з салатами і морепродуктами нескладно і недорого.

Фото: Datingjungle on Unsplash

Не зовсім “турецька” тут і анімація – далеко не всі готелі пропонують розваги нон-стоп з командою аніматорів, часто вечорами на території готелю тихо й спокійно, хіба що жива музика розважає гостей. Та й навіщо товктися на одному місці, якщо за межами готелю – гарне місто зі зручними для прогулянок зеленими доріжками, смачні фрапе, фреші та морозиво, добре обладнані дитячі майданчики, де не стихає життя до пізнього вечора? “Але у низці готелів можна знайти розваги біля басейну, для дітей та вечірню програму”, – зауважує Хромов.

Фото: annew on Unsplash

Фото: Datingjungle on Unsplash

Всі пляжі на Кіпрі – муніципальні й безкоштовні, тому не всі готелі мають власні пляжні зони. “Але на території готелів, що розташовані на першій лінії, пропонуються місця для відпочинку гостей – від них до пляжу кілька метрів. На пляжах загального користування можна орендувати шезлонг – його ціна на день становитиме від двох євро”, – пояснює наш експерт. Зате – які то пляжі! 66 пляжів Кіпру цьогоріч отримали сертифікат "Блакитний прапор", а це аргумент вагомий.

Фото: Igor Starkov on Unsplash

До слова, Кіпр – майже таке ж популярне для дайвінгу місце, як і курорти Червоного моря. Щоправда, дайвінг на Кіпрі має свою специфіку. Дайверів тут приваблюють не стільки різнобарвні рибки, як занурення поблизу затонулих кораблів та до печер уздовж узбережжя. Дайвінг-центри розташовані по всій території острова. Також Кіпр – ідеальне місце для навчання. “Новачки починають із занурення в басейні, тільки після підготовки потрапляють до моря, – розповідає Дмитро. – Глибина початкових занурень не перевищує 10 метрів”.

Фото автора LN Dangol з Pexels

Наблизитися до історичних пам’яток можна й без занурення під воду. На Кіпрі залишили купу слідів античні архітектори та середньовічні лицарі (острів свого часу був базою славетного ордену тамплієрів). Некрополь царів та ранньохристиянські катакомби у Пафосі, замки Колоссі, Кіренійський та Буффавенто (Святого Іларіона), античні міста Куріон та Аматус – лише мала частина усього чудового, що можна побачити на острові. Щоправда, деякі визначні місця – на території тимчасово окупованої північної частини острова, так званої Турецької республіки Північний Кіпр. Туди можна потрапити самотужки на орендованому авто через один з пунктів пропуску, але лише добре вивчивши на туристичних форумах нюанси перебування на “сірій” території, де не діють закони Республіки Кіпр. “Екскурсії на північну частину острова продають “вуличні гіди”, туроператори – ні (з міркувань безпеки)”, – пояснює Дмитро.

Тетяна Негода, Київ