Верхньодністровські Бескиди запрошують на дегустацію повітря і фотополювання
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Львівської обласної держадміністрації.
«Пропоновані парком екскурсії – це подорож на природу, яка комбінується з практичними завданнями, які будуть цікаві усім віковим категоріям. Кожна з екскурсій розширює природничо-наукові знання, виховує любов до рідного краю, розвиває естетичний смак і водночас виступає змістовною формою відпочинку та екологічної освіти і виховання», – зазначає директор регіонального ландшафтного парку Наталія Олійник.
Так, програма екскурсії «Гірський релакс» передбачає дегустацію повітря: хвойний ліс, полонини, трави та лікарські рослини; сонячні ванни; ароматерапію; дегустацію місцевої кухні; майстерку екосувеніру на пам’ять.
Екскурсія «Гірський фітнес» передбачає формування навичок ефективного пересування гірськими стежками, техніку економії сил, оптимального темпу пересування, а також знайомство з природною спадщиною регіонального ландшафтного парку.
На екскурсії «Лікарські трави дикої природи» туристів познайомлять з їстівними рослинами та лікарськими травами у дикій природі, навчать їх збирати та зберігати, а потім пригостять настоями трав Верхньодністровських Бескидів.
«Краєвиди на мільйон» пропонують надзвичайні локації для селфі, фотополювання і квест.
Щодо організації екскурсій можна звертатися безпосередньо на сторінки РЛП «Верхньодністровські Бескиди» у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм.
Фото: ЛОДА