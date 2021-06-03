Верхньодністровські Бескиди запрошують на дегустацію повітря і фотополювання

Регіональний ландшафтний парк «Верхньодністровські Бескиди» на Львівщині запрошує на літні еколого-природничі екскурсії, пропонуючи відвідувачам, зокрема, такі розваги, як дегустація повітря, уроки зі збирання та використання їстівних та лікарських рослин, фотополювання тощо.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Львівської обласної держадміністрації.

«Пропоновані парком екскурсії – це подорож на природу, яка комбінується з практичними завданнями, які будуть цікаві усім віковим категоріям. Кожна з екскурсій розширює природничо-наукові знання, виховує любов до рідного краю, розвиває естетичний смак і водночас виступає змістовною формою відпочинку та екологічної освіти і виховання», – зазначає директор регіонального ландшафтного парку Наталія Олійник.

Так, програма екскурсії «Гірський релакс» передбачає дегустацію повітря: хвойний ліс, полонини, трави та лікарські рослини; сонячні ванни; ароматерапію; дегустацію місцевої кухні; майстерку екосувеніру на пам’ять.

Екскурсія «Гірський фітнес» передбачає формування навичок ефективного пересування гірськими стежками, техніку економії сил, оптимального темпу пересування, а також знайомство з природною спадщиною регіонального ландшафтного парку.

На екскурсії «Лікарські трави дикої природи» туристів познайомлять з їстівними рослинами та лікарськими травами у дикій природі, навчать їх збирати та зберігати, а потім пригостять настоями трав Верхньодністровських Бескидів.

«Краєвиди на мільйон» пропонують надзвичайні локації для селфі, фотополювання і квест.

Щодо організації екскурсій можна звертатися безпосередньо на сторінки РЛП «Верхньодністровські Бескиди» у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм.

Фото: ЛОДА