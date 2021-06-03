Хорватія змінила умови в’їзду до країни

Хорватія змінила умови в’їзду до країни

Укрінформ
Хорватія пом'якшила умови в'їзду до країни, однак ПЛР тест все ще необхідний.

Як передає Укрінформ, про це написав у Твіттері посол України в Республіці Хорватія Василь Кирилич.

“Хорватія пом'якшує умови в'їзду до країни: тепер негативний ПЛР-тест буде взято до уваги, якщо він не давніший, ніж 72 години (замість 48). Перепусткою служитимуть також підтвердження про вакцинування”, - зазначив Кирилич.

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Як повідомляв Укрінформ, Хорватія готується послабити карантин і дозволити в’їзд туристів.

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