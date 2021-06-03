Хорватія змінила умови в’їзду до країни

Хорватія пом'якшила умови в'їзду до країни, однак ПЛР тест все ще необхідний.

Як передає Укрінформ, про це написав у Твіттері посол України в Республіці Хорватія Василь Кирилич.

“Хорватія пом'якшує умови в'їзду до країни: тепер негативний ПЛР-тест буде взято до уваги, якщо він не давніший, ніж 72 години (замість 48). Перепусткою служитимуть також підтвердження про вакцинування”, - зазначив Кирилич.

Хорватія пом'якшує умови в'їзду до країни: тепер негативний ПЛР-тест буде взято до уваги, якщо він не давніший, ніж 72 години (замість 48). Перепусткою служитимуть також підтвердження про вакцинування. Детальніше https://t.co/133MvyZU8M pic.twitter.com/3LnL4OTN0q — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) June 2, 2021

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Як повідомляв Укрінформ, Хорватія готується послабити карантин і дозволити в’їзд туристів.