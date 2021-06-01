В Італії відновили обслуговування клієнтів всередині закладів харчування

Італійці відтепер – вперше впродовж кількох місяців – можуть їсти та пити у приміщеннях барів та ресторанів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Дотепер італійські заклади харчування могли або пропонувати відвідувачам місця на відкритому повітрі, або подавати каву у виносному посуді, закликаючи клієнтів відходити від бару перед тим, як споживати напої.

Італія почала скасовувати карантинні обмеження у квітні, оскільки кількість нових випадків COVID-19 почала зменшуватися.

На сьогодні майже 35 мільйонів людей у країні з 60 мільйонами населення отримали щонайменше одну дозу вакцини проти COVID-19.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 1 червня зафіксовано понад 171,4 млн млн випадків зараження коронавірусом, з них – понад 3,5 млн летальних, одужали вже понад 153,7 млн осіб.

Фото: Alberto Pizzoli/AFP