Ужгородський замок першим серед музеїв в Україні створив акаунт у TikTok

Закарпатський обласний краєзнавчий музей став першим серед українських музеїв, який має власний обліковий запис у молодіжній соцмережі TikTok.

Про це повідомляється у Фейсбуці Ужгородського замку – Закарпатського обласного краєзнавчого музею імені Тиводара Легоцького.

Як зазначають у музеї, соціальна мережа TikTok зараз є найбільш популярною і швидкозростаючою у світі. Тому мета створення акаунту музею в TikTok – залучення молоді, яка не користується такими соціальними мережами, як Фейсбук та Інстаграм, до пізнання історії краю.

“Ми будемо публікувати навчальні відео, що викликатимуть інтерес до нашого музею та Ужгородського замку”, – йдеться в повідомленні.

Акаунт Ужгородського замку в соцмережі доступний за посиланням, сторінка називається uzhhorodcastle.

Наразі в Ужгородському замку встигли поділитися із користувачами лише одним відео — це анімований портрет, що розмовляє, імператриці Марії-Терезії, засновниці династії Габсбургів, яка 40 років керувала Австро-Угорською імперією та мала неофіційне звання “Теща Європи”. Саме Марія-Терезія подарувала Ужгородський замок Мукачівській греко-католицькій єпархії, яку на той час очолював єпископ Бачинський.