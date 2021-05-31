Туризм: громади Тернопільщини та Прикарпаття налагоджують співпрацю

На базі Тернопільського регіонального офісу Програми "U-LEAD з Європою" відбулася зустріч представників громад Тернопільщини та Прикарпаття для обговорення механізму укладення договорів про співробітництво та обміну успішними практиками у сфері туризму.

Про це Укрінформу повідомили у Тернопільському регіональному офісі.

Зазначається, що участь у заході узяли дев'ять громад з Тернопільської області та чотири - з Івано-Франківської.

Керівниця Тернопільського регіонального офісу Наталія Онищук зауважила, що така зустріч допоможе подолати спільні виклики та реалізувати спільні проєкти. Зокрема, щодо питання чистоти довкілля, відновлення або створення інфраструктури для туристів, економічний розвиток громад тощо.

Своєю чергою начальник відділу туризму управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Передерко сказав, що потрібна диверсифікація туристичних потоків, адже 80 % туристів їдуть у гірські райони. Тому колаборація з партнерами з Тернопільщини може стати новим туристичним магнітом.

Радник Івано-Франківського регіонального офісу Максим Чопей озвучив присутнім хороші практики міжмуніципального співробітництва, наприклад, про об'єднання громад східної Бойківщини у сфері просторового планування. Також, на його думку, важливо розвивати гастротуризм у громадах.

Під час заходу голова Городенківської міської ради на Прикарпатті Богдан Кобилянський розповів про співробітництво громад Дністровського каньйону як інструмент сталого розвитку територій.

Читайте також: Голова Тульчинської громади поділився досвідом з прикарпатськими колегами

Учасники заходу отримали інформацію щодо механізму укладення договорів про співробітництво територіальних громад та напрацювали дорожню карту щодо укладення договорів про співробітництво громад з метою збереження та розвитку як туристичного об'єкта пам’ятки природи – Дністровського каньйону.

Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» спільно фінансується ЄС та його державами-членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до зміцнення місцевого самоврядування. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає потребам громадян, та розширює можливості громад.