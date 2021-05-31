Голова Тульчинської громади поділився досвідом з прикарпатськими колегами

На базі Івано-Франківського регіонального офісу Програми "U-LEAD з Європою" відбувся круглий стіл, під час якого Тульчинська міська територіальна громада з Вінницької області ділилася досвідом з громадами Прикарпаття.

Про це Укрінформу повідомили у регіональному офісі.

Очільник Вінницького регіонального офісу Віталій Швець розповів, що Тульчинська громада розвиває туризм, а її голова Валерій Весняний був учасником навчання "Кроки для керівників" від Програми "U-LEAD з Європою".

Сам Весняний поінформував, що Тульчинська громада утворилася у 2017 році, і вже тоді стало зрозуміло, що слід стати господарями на своїй території. Він порадив колегам з Прикарпаття робити ставку на місцеві податки та збори як ресурсний резерв для бюджету.

Очільник громади переконаний, що слід потурбуватися і про публічність та прозорість бюджетного процесу у територіальній громаді, адже тоді у мешканців зникає чимало питань до влади. Він детально розповів про забезпечення участі громадськості у формуванні проєкту місцевого бюджету, участі в проєкті міжсекторальної співпраці «Розумна взаємодія», функціонування «Бюджету громадських ініціатив».

Міський голова пояснив, що мешканці почуваються більш залученими до бюджетного процесу, коли надсилають пропозиції до кошторису громади на майбутній рік. Також у Тульчинській громаді проводять публічне звітування перед мешканцями та випускають своєрідний буклет про виконання бюджету.

"Потрібно більше комунікації з мешканцями, причому це робити слід прозоро та не формально", - переконаний Весняний.

У "U-LEAD з Європою" зауважують, що Тульчинську громаду називають культурною столицею Вінницької області, адже там опікуються новаційними підходами до формування мережі закладів соціально-культурної сфери та забезпечення якісними публічними послугами мешканців. У громаді створили унікальний хаб позашкільної освіти та креативно підходять до розвитку низки напрямів надання послуг у сфері культури.

Керівник Івано-Франківського регіонального офісу Руслан Панасюк зазначив, що нинішній захід - це перший досвід онлайн-взаємодії громад з різних областей, і він сподівається, що цей приклад комунікації стане хорошою платформою для спілкування навіть в умовах пандемії коронавірусу.

Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку "U-LEAD з Європою" спільно фінансується ЄС та його державами-членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до зміцнення місцевого самоврядування. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає потребам громадян та розширює можливості громад.