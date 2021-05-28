U-LEAD: Податок з доходу фізичних осіб - основне джерело доходів громад Закарпаття

Податок з доходу фізичних осіб (ПДФО) є основним джерелом надходжень до бюджету громад Закарпатської області.

Про це йдеться в аналізі Закарпатського регіонального офісу Програми «U-LEAD з Європою» структури власних доходів 64 територіальних громад Закарпаття у бюджетах 2021 року, який є у розпорядженні Укрінформу.

«Прогнозовано у більшості громад найбільшу частину в структурі власних надходжень займає податок з доходів фізичних осіб. Найбільша частка ПДФО у бюджетах Колочавської (80,3%), Драгівської (74,5%) та Синевирської (73,8%) громад. Такі громади, як Верхньокоропецька (34,8%), Івановецька (24,3%), Нижньоворітська (22,6%), Баранинська (21,8%) відчутно залежать від акцизу з пального», - йдеться у повідомленні.

Також у Закарпатському регіональному офісі зауважують, що для бюджетів органів місцевого самоврядування важливим джерелом доходів є місцеві податки та збори, збільшення їх частки у власних доходах місцевих бюджетів - одне з головних завдань фінансово-бюджетної політики держави. Йдеться про такі місцеві податки та збори, як: єдиний податок; податок на майно, який містить податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; податок на землю; транспортний податок; туристичний збір; збір за місця для паркування транспортних засобів.

Серед цієї групи доходів найбільша частка єдиного податку. Лідерами у цьому напрямку є Зарічанська та Бедевлянська ТГ, де цей вид надходжень займає більш ніж половина власних доходів бюджетів громади, а саме 61,3% та 57,6% відповідно. Вагома його роль також для бюджетів, Тересвянської (32,1%), Білківської (31,6%), Вільховецької (29,8%) та Горондівської (27,2%) громад.

Крім того, зауважують, що податок на майно, складає найбільшу частку у бюджетах Полянської (12,2%), Тересвянської (5,8%) та Жденіївської (5,5%) громад.

У Закарпатському регіональному офісі додали, що для будь-якої громади важливо не залежати від одного виду доходів, а мати кілька видів податків та зборів, які наповнюють бюджет. Особливо це стало важливим з 2020 року, коли через карантинні обмеження окремі сектори економіки скоротили діяльність.

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