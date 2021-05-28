U-LEAD допомагає громадам формувати спроможні медичні мережі

Програма «U-LEAD з Європою» провела вебінар для громад шести областей Західної України щодо формування спроможних медичних мереж первинного рівня.

Про це Укрінформу повідомили у Львівському регіональному офісі Програми.

«Учасниками вебінару стали відповідальні в громаді за охорону здоров’я спеціалісти або відповідальні працівники, керівники Центру первинної медико-санітарної допомоги, профільні заступники голів громад, які пройшли відбір на проєкт щодо експертної підтримки», - йдеться у повідомленні.

Також уточнюють, що вебінар проводили для представників громад із Львівської, Волинської, Закарпатської, Тернопільської, Івано-Франківської та Рівненської областей, обговорили теорію формування спроможних медичних мереж первинного рівня.

Проєктний менеджер Західного хабу Програми «U-LEAD з Європою» Михайло Мороз у вітальному слові підкреслив, що онлайн-зустріч проводять, аби сформувати у представників територіальних громад бачення основних питань формування спроможної медичної мережі та узгодити підхід до алгоритму її формування відповідно до визначених потреб громад.

Зовнішній експерт Програми «U-LEAD з Європою» Орина Децик зауважила, що громадам варто потурбуватися не лише про формування спроможних медичних мереж первинного рівня, а й про громадське здоров'я, яке залежить від медичної допомоги лише на 10 %, а решта - від діяльності та інформування громади.

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Під час вебінару обговорили законодавчі основи, організаційні підходи, методологію та порядок надання первинної медичної допомоги.

Представники громад дізналися про базові критерії формування медичної мережі первинного рівня; опанували знання щодо алгоритмів формування спроможної медичної мережі; ознайомилися з факторами, які впливають на якість медичних послуг та планування мережі закладів охорони здоров’я; розглянули повноваження органів місцевого самоврядування щодо забезпечення надання послуг первинної медичної допомоги.

Загалом в Україні для участі в проєкті Програми «U-LEAD з Європою» щодо формування спроможних освітніх мереж відібрали 48 громад, в середньому - по дві на область.

Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» спільно фінансується ЄС та його державами-членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до зміцнення місцевого самоврядування. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає потребам громадян та розширює можливості громад.