U-LEAD допомагає громадам формувати спроможні медичні мережі
Про це Укрінформу повідомили у Львівському регіональному офісі Програми.
«Учасниками вебінару стали відповідальні в громаді за охорону здоров’я спеціалісти або відповідальні працівники, керівники Центру первинної медико-санітарної допомоги, профільні заступники голів громад, які пройшли відбір на проєкт щодо експертної підтримки», - йдеться у повідомленні.
Також уточнюють, що вебінар проводили для представників громад із Львівської, Волинської, Закарпатської, Тернопільської, Івано-Франківської та Рівненської областей, обговорили теорію формування спроможних медичних мереж первинного рівня.
Проєктний менеджер Західного хабу Програми «U-LEAD з Європою» Михайло Мороз у вітальному слові підкреслив, що онлайн-зустріч проводять, аби сформувати у представників територіальних громад бачення основних питань формування спроможної медичної мережі та узгодити підхід до алгоритму її формування відповідно до визначених потреб громад.
Зовнішній експерт Програми «U-LEAD з Європою» Орина Децик зауважила, що громадам варто потурбуватися не лише про формування спроможних медичних мереж первинного рівня, а й про громадське здоров'я, яке залежить від медичної допомоги лише на 10 %, а решта - від діяльності та інформування громади.
Під час вебінару обговорили законодавчі основи, організаційні підходи, методологію та порядок надання первинної медичної допомоги.
Представники громад дізналися про базові критерії формування медичної мережі первинного рівня; опанували знання щодо алгоритмів формування спроможної медичної мережі; ознайомилися з факторами, які впливають на якість медичних послуг та планування мережі закладів охорони здоров’я; розглянули повноваження органів місцевого самоврядування щодо забезпечення надання послуг первинної медичної допомоги.
Загалом в Україні для участі в проєкті Програми «U-LEAD з Європою» щодо формування спроможних освітніх мереж відібрали 48 громад, в середньому - по дві на область.
Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» спільно фінансується ЄС та його державами-членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до зміцнення місцевого самоврядування. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає потребам громадян та розширює можливості громад.