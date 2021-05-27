На Луганщині обговорили шляхи співпраці громад і ЗМІ

На Луганщині обговорили шляхи співпраці громад і ЗМІ

Децентралізація
Укрінформ
Для громад Луганської області на базі регіонального офісу Програми U-LEAD в режимі онлайн пройшла інформаційна сесія «Органи місцевого самоврядування та медіа. Налагодження продуктивного діалогу».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Інтеграція територіальних громад в медіапростір – важлива складова їх успіху та набуття спроможності. Якщо медіапростором користатись ефективно, можна досягти значних успіхів. Ось, приміром, торік Марківська громада з допомогою преси відстояла свій вибір і не дозволила використати адмінресурс проти законно обраного селищного голови. Тому цей майданчик слід використовувати максимально», - сказав керівник Луганського регіонального офісу Програми U-LEAD Ігор Агібалов.

Як зазначалося під час двогодинної дискусії, модель співпраці ЗМІ та керівництва громад майже не вироблена, особливо коли йдеться про територіальні громади, створені лише торік, та роздержавлені ЗМІ.

У цій ситуації особливо потрібна допомога регіонального офісу U-LEAD, фахівці якого, як співтворці об’єднаних громад, знають усі їхні сильні й слабкі сторони. З іншого боку, процеси реформи децентралізації не були закритими від громадськості, оскільки офіс постійно залучав до їх висвітлення пресу.

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Під час обговорення можливої тристоронньої співпраці висловлювалося чимало пропозицій. Зокрема, йшлося про створення такого собі інформаційного хабу, де можна було б збирати інформацію з кожної громади, а ЗМІ зможуть вибирати ті новини, які відповідають їхній інформаційній політиці.

Найближчим часом офіс U-LEAD забезпечить комунікацію між громадами та журналістами, що  дасть можливість оперативно отримувати інформацію та коментарі посадових осіб.

Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» спільно фінансується ЄС та його державами - членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до зміцнення місцевого самоврядування. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає потребам громадян та розширює можливості громад.

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