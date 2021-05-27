На Луганщині обговорили шляхи співпраці громад і ЗМІ

Для громад Луганської області на базі регіонального офісу Програми U-LEAD в режимі онлайн пройшла інформаційна сесія «Органи місцевого самоврядування та медіа. Налагодження продуктивного діалогу».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Інтеграція територіальних громад в медіапростір – важлива складова їх успіху та набуття спроможності. Якщо медіапростором користатись ефективно, можна досягти значних успіхів. Ось, приміром, торік Марківська громада з допомогою преси відстояла свій вибір і не дозволила використати адмінресурс проти законно обраного селищного голови. Тому цей майданчик слід використовувати максимально», - сказав керівник Луганського регіонального офісу Програми U-LEAD Ігор Агібалов.

Як зазначалося під час двогодинної дискусії, модель співпраці ЗМІ та керівництва громад майже не вироблена, особливо коли йдеться про територіальні громади, створені лише торік, та роздержавлені ЗМІ.

У цій ситуації особливо потрібна допомога регіонального офісу U-LEAD, фахівці якого, як співтворці об’єднаних громад, знають усі їхні сильні й слабкі сторони. З іншого боку, процеси реформи децентралізації не були закритими від громадськості, оскільки офіс постійно залучав до їх висвітлення пресу.

Під час обговорення можливої тристоронньої співпраці висловлювалося чимало пропозицій. Зокрема, йшлося про створення такого собі інформаційного хабу, де можна було б збирати інформацію з кожної громади, а ЗМІ зможуть вибирати ті новини, які відповідають їхній інформаційній політиці.

Найближчим часом офіс U-LEAD забезпечить комунікацію між громадами та журналістами, що дасть можливість оперативно отримувати інформацію та коментарі посадових осіб.

Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» спільно фінансується ЄС та його державами - членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до зміцнення місцевого самоврядування. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає потребам громадян та розширює можливості громад.