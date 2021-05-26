Проєкти розвитку: U-LEAD провів семінар для представників шести областей

На базі Волинського регіонального офісу Програми “U-LEAD з Європою” відбувся семінар для представників громад щодо покращення управління проєктами розвитку.

Як повідомили Укрінформу у Волинському регіональному офісі, учасниками заходу стали голови 12 громад та їх заступники з шести областей Західної України - Волинської, Рівненської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської.

“Захід відбувся, аби надати учасникам базову інформацію про важливість проєктного мислення та організацію процесів з управління проєктним циклом в громаді; мотивувати керівництво громад до стратегічного управління із використанням інструментарію управління проєктами; надати інформацію про можливі джерела фінансування проєктів; заохотити керівництво громад до забезпечення участі профільних спеціалістів у подальших тренінгах з управління проєктним циклом від U-LEAD“, - йдеться у повідомленні.

Керівник Волинського регіонального офісу Анатолій Пархом’юк зауважив, що “U-LEAD з Європою” концентрує увагу на тих тергромадах, які самі бажають, аби їм допомогли експерти.

Експерт з управлінням проєктним циклом Програми “U-LEAD з Європою” Петро Гоцалюк пояснив, що стратегія розвитку громади є інструментом управління проєктами, тому проєкти не мають бути відірваними від стратегії, а фактично повинні стати логічним продовженням стратегії.

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“Так само, як стратегія громади "лягає" на стратегію конкретної області та України на термін 2020-2027 роки. Також потрібно враховувати і смартспеціалізацію, тобто, специфіку кожного регіону. Чимало уваги як при роботі над стратегією розвитку, так і під час управління проєктним циклом слід звернути на ресурси тієї чи іншої громади. Адже саме вони можуть стати тими драйверами успіху, які вистрелять і дадуть гарний “фідбек”. Так, на заліснених територіях можна розводити елітну худобу”, - сказав експерт.

За словами Гоцалюка, важливими є й людські та інтелектуальні ресурси, наприклад, краєзнавці можуть дати чимало цікавих ідей для майбутньої реалізації проєктів у громаді.

Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» спільно фінансується ЄС та його державами-членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до зміцнення місцевого самоврядування. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає потребам громадян та розширює можливості громад.