Місцеві бюджети через пандемію втратили близько 28 мільярдів доходів

Місцеві бюджети внаслідок пандемії коронавірусу за підсумками минулого року втратили орієнтовно 28 мільярдів гривень доходів.

Про це повідомив радник з муніципальних фінансів Програми «U-LEAD з Європою» Віталій Пилипів, презентуючи під час онлайн-форуму «Децентралізація в умовах COVID-19: виклики для місцевих фінансів» результати дослідження щодо впливу пандемії на місцеві бюджети у 2020 році, передає кореспондент Укрінформу.

«Фактично спостерігається зниження ключових надходжень до місцевих бюджетів, таких як ПДФО, єдиний податок, податок на землю. За нашими оцінками, такі втрати становлять орієнтовно 28 мільярдів гривень», - сказав Пилипів.

За його словами, публічні фінанси є однією зі сфер, які найбільше відчули вплив пандемії.

Водночас фахівець зазначив, що незважаючи на всі виклики, пов’язані зі зменшенням джерел надходжень місцевих бюджетів, початково затверджені плани доходів місцевих бюджетів були виконані на 105,3%.

Своєю чергою експерт з фінансів та бюджетування Програми «U-LEAD з Європою» Віктор Венцель звернув увагу на те, що з огляду на суттєве зниження надходжень та необхідність виконання соціальних зобов’язань суттєво зросла частка витрат загального фонду місцевих бюджетів на оплату праці. За його даними, у 2020 році вона становила 57,4%, що на 17,2% більше, ніж у 2019 році. При цьому видатки на зарплату, проведені з територіальних громад у 2020 році, становили 70,1% від видатків загального фонду, тоді як у 2019 році – 62,7%.

За словами Венцеля, внаслідок звільнення у 2020 році від плати за землю (земельного податку та орендної плати) та податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, розрахункові втрати місцевих бюджетів становили 6,4 млрд грн.

На підставі результатів дослідження експерти рекомендують, зокрема, підвищувати координацію та вдосконалення механізмів багаторівневого фінансування державних та регіональних цільових програм; підвищувати ефективність використання коштів та планування дохідної та видаткової частини місцевих бюджетів; посилити роль муніципалітетів та регіонів у визначенні пріоритетних проєктів регіональної політики та їхній реалізації. На їхню думку, необхідно налагодити координацію та взаємодію між місцевими органами влади, розробити стратегію боротьби з наслідками пандемії, а також впровадити систему моніторингу ризиків. Крім того, на поліпшення економічної ситуації вплине прискорення імунізації населення, для чого потрібно розширювати мережу пунктів вакцинації, активізувати закупівлю вакцин.

Водночас член Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роман Каптєлов зауважив, що не всі податки у місцевих громадах якісно адмініструють та збирають, оскільки побоюються невдоволення жителів.

«Це питання до місцевих бюджетів. Одні податки збираються, інші є можливість зібрати, але не збираються, тому що включається політика. Наприклад, у місті Дніпро збираються податки з паркомісць, але це викликає багато негативу у людей, і можливо, це могло б вплинути, щоб ці податки не збирали, але місцева влада захотіла - і зробила», - зауважив він.

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Парламентарій також наголосив на необхідності підвищення ефективності використання коштів Державного фонду регіонального розвитку, аби місцеві громади самі вирішували, на які саме проєкти спрямовувати кошти.

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