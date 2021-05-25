«Безпечна громада»: в Україні оголосили переможців онлайн-конкурсу

В Україні оголосили переможців онлайн-конкурсу "Безпечна громада", організованого за підтримки Дніпропетровського регіонального офісу Програми "U-LEAD з Європою".

Про це Укрінформу повідомили у Дніпропетровському регіональному офісі U-LEAD.

"За результатами оцінювання журі третє місце посіла Новоселівська громада (Полтавська область), друге місце – Долинська громада (Івано-Франківська область), перше місце здобула Слобожанська громада (Дніпропетровська область). Гран-прі конкурсу виграла Лисецька громада (Івано-Франківська область)", - зазначили в офісі.

Там повідомили, що приз «Глядацькі симпатії» отримала Пісочинська селищна рада (Харківська область).

Всього на конкурс учасники надали 26 відеороликів з демонстрацією свого досвіду у реалізації безпекових проєктів і практик. Загалом усі відео зібрали понад 31 тисячу переглядів, причому роботи учасників переглянули глядачі не лише з України, а й з Польщі, Великої Британії, Чехії, Австрії та США.

«Програма «U-LEAD з Європою» значну увагу приділяє питанню формування безпекового середовища в громадах... Ми прагнули продемонструвати кращі практики громад, впроваджені за результатами навчальних заходів, проведених Програмою. Фестиваль засвідчив зацікавленість громад у формуванні безпекового середовища як пріоритету сучасного розвитку», - зазначила керівник Дніпропетровського регіонального офісу Програми «U-LEAD з Європою» Олена Тертишна.

Як повідомляв Укрінформ, на початку квітня в Україні за підтримки Дніпропетровського регіонального офісу Програми "U-LEAD з Європою" оголошено онлайн-конкурс "Безпечна громада" на найкраще відео щодо захисту населення від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.

Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» спільно фінансується ЄС та його державами-членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до зміцнення місцевого самоврядування. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає потребам громадян та розширює можливості громад.