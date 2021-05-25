U-LEAD вчить громади, як долучати мешканців до оптимізації шкільної мережі

Представники шести західних областей України взяли участь у тренінгу, присвяченому залученню мешканців до оптимізації шкільної мережі на місцях.

Про це повідомляє Закарпатський регіональний офіс Програми «U-LEAD з Європою», передає Укрінформ.

Як зазначається, захід був присвячений партисипації у громадах. Учасниками тренінгу стали посадовці, голови та члени робочих груп, які створені у громадах для здійснення оптимізації шкільної мережі, з Волинської, Львівської, Закарпатської, Тернопільської, Рівненської та Івано-Франківської областей.

Учасників вебінару ознайомили з концептуальними ідеями партисипації, стандартами залучення мешканців на основі міжнародного досвіду. Метою заходу також було опрацювати дорожню карту партисипаторного процесу в оптимізації шкільної мережі у територіальних громадах.

Як розповів експерт з комунікацій та залучення громадян Програми «U-LEAD з Європою» Андрій Кучуран, багатьох викликів можна уникнути, якщо залучати мешканців громад до спілкування на важливі теми.

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За його словами, партисипація дозволяє реальніше виявляти місцеві проблеми, швидко реагувати на виклики, підвищити рівень довіри до влади, посилити культуру діалогу в громаді, запобігти виникненню конфліктів тощо. Складовими частинами партисипації є уповноваження, співучасть, залучення, комунікування та інформування населення.

Зазначалося, що партисипація у територіальних громадах допоможе залучити представників громадськості до ухвалення різних рішень, зокрема щодо освіти. Під час тренінгу представники громад розповіли, на якому етапі у них перебуває робота робочої групи для здійснення оптимізації шкільної мережі та з якими проблемами вони стикнулися.

Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» спільно фінансується ЄС та його державами-членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до зміцнення місцевого самоврядування. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає потребам громадян та розширює можливості громад.