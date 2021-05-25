U-LEAD вчить громади, як долучати мешканців до оптимізації шкільної мережі
Про це повідомляє Закарпатський регіональний офіс Програми «U-LEAD з Європою», передає Укрінформ.
Як зазначається, захід був присвячений партисипації у громадах. Учасниками тренінгу стали посадовці, голови та члени робочих груп, які створені у громадах для здійснення оптимізації шкільної мережі, з Волинської, Львівської, Закарпатської, Тернопільської, Рівненської та Івано-Франківської областей.
Учасників вебінару ознайомили з концептуальними ідеями партисипації, стандартами залучення мешканців на основі міжнародного досвіду. Метою заходу також було опрацювати дорожню карту партисипаторного процесу в оптимізації шкільної мережі у територіальних громадах.
Як розповів експерт з комунікацій та залучення громадян Програми «U-LEAD з Європою» Андрій Кучуран, багатьох викликів можна уникнути, якщо залучати мешканців громад до спілкування на важливі теми.
За його словами, партисипація дозволяє реальніше виявляти місцеві проблеми, швидко реагувати на виклики, підвищити рівень довіри до влади, посилити культуру діалогу в громаді, запобігти виникненню конфліктів тощо. Складовими частинами партисипації є уповноваження, співучасть, залучення, комунікування та інформування населення.
Зазначалося, що партисипація у територіальних громадах допоможе залучити представників громадськості до ухвалення різних рішень, зокрема щодо освіти. Під час тренінгу представники громад розповіли, на якому етапі у них перебуває робота робочої групи для здійснення оптимізації шкільної мережі та з якими проблемами вони стикнулися.
Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» спільно фінансується ЄС та його державами-членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до зміцнення місцевого самоврядування. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає потребам громадян та розширює можливості громад.