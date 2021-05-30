Морська вода біля узбережжя Одещини придатна для купання – МОЗ

Морська вода біля двадцяти двох пляжів Одещини відповідає нормативним вимогам для купання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба держустанови “Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України” .

"Проби морської води, які були відібрані у визначених контрольних точках на 22 пляжах м. Одеси та Одеської області, за санітарно-мікробіологічними та санітарно-хімічними показники відповідала гігієнічним вимогам", - йдеться повідомленні за результатами досліджень.

За даними метеопосту Гідрометцентру, вода біля узбережжя Одеси станом на 30 травня, нагрілась до 18°С.