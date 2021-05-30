Укрзалізниця запускає потяг Київ-Відень

Укрзалізниця відновлює міжнародне сполучення з Угорщиною та Австрією і з 1 червня запускає потяг Київ-Будапешт-Відень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

“У зв’язку із стабілізацією ситуації з коронавірусом, Укрзалізниця відновлює міжнародне сполучення за сприяння залізничних адміністрації Австрії та Угорщини”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що перший рейс з Києва до Відня відправиться 1 червня.

Надалі, за даними Укрзалізниці, потяг курсуватиме щоденно за графіком: відправлятиметься з Центрального київського вокзалу о 14:07, проходитиме через Будапешт (прибуття о 8:20) і прибуватиме до Відня об 11:21 наступного дня.

У зворотному напрямку (з 2 червня) потяг відправлятиметься о 16:42 і прибуватиме до Києва о 17:22 наступного дня.

Квитки на поїзд Київ-Відень можна придбати в міжнародних квиткових касах вокзалів.

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Водночас в Укрзалізниці підкреслили, що актуальну інформацію щодо правил в’їзду українських громадян на територію Австрії та Угорщини, а також громадян цих країн до України, пасажири можуть дізнатися через офіційні джерела посольств України у Австрії та Угорщині й посольств цих країн в Україні.

Як повідомлялося, раніше АТ "Укрзалізниця" призначила з червня два нові потяги поїзди до моря з різних регіонів України: Кривий Ріг, Дніпро — Генічеськ та Івано-Франківськ — Генічеськ.