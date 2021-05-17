Укрзалізниця продовжила до 24 червня курсування експресів між Харковом та Дніпром

АТ "Укрзлазіниця" продовжило курсування поїздів № 793/794 та № 796/795 Харків — Дніпро — Харків до 24 червня 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

"Проаналізувавши пасажиропотік поїздів № 793/794 та № 796/795 Харків — Дніпро — Харків упродовж пілотного періоду, Укрзалізниця подовжує курсування популярних рейсів до 24 червня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з 3 червня компанія оптимізує графік руху потяга № 7088/7087 Костянтинівка — Харків, завдяки чому жителі Костянтинівки, Дружківки, Краматорська та інших міст зможуть більш зручно дістатися Дніпра транзитом через Харків.

В Укрзалізниці додають, що 17 травня рейс Костянтинівка — Харків перевіз ювілейного 50 000-го пасажира.

Потяг № 793/794 з Харкова відправляється о 06:51 і вже о 10:30 прибуває до Дніпра. Зворотно з Дніпра вирушає о 18:33, прибуває до Харкова о 22:16. Потяг № 796/795 з Дніпра вирушає о 6:23, прибуває до Харкова о 10:02. З Харкова відправляється о 18:31 та прибуває до Дніпра о 22:10. Час у дорозі — близько 3,5 годин, що на 45 хвилин швидше, ніж на інших аналогічних маршрутах. Вартість квитків — від 134 гривень.

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Як повідомляв Укрінформ, нові експреси Харків - Дніпро Укрзалізниця запустила 29 квітня 2021 року. За перший тиждень виконання рейсів, поїздами № 793/794 та № 796/795 було перевезено понад 3 тис пасажирів.