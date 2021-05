Прокласти маршрут та купити квитки: в Україні планують створити туристичний портал

Державне агентство розвитку туризму найближчим часом планує запустити тендер на розробку туристичного порталу України.

Про це Укрінформу повідомила керівниця проєктного відділу ДАРТ Ольга Рабійчук.

"Наразі готуємо тендерну документацію та найближчим часом плануємо запустити тендер на розробку порталу. Зазвичай, розробка сайтів такого типу триває 3-6 місяців. Проте назвати точні дати запуску туристичного порталу не беремось, адже закупівля відбувається через систему державних закупівель Прозорро, яка, на жаль, досить не адаптована для замовлення креативних послуг, що чітко не регламентовані, таких, як, наприклад, IT чи маркетинг", – сказала Рабійчук.

Вона зауважила, що цей туристичний портал стане першим в Україні, який відображатиме всю інформацію, необхідну для внутрішнього та іноземного туриста. За її словами, на порталі, зокрема, можна буде спланувати подорож, прокласти маршрут Україною або переглянути запропоновані, ознайомитися з календарем подій за обраним маршрутом та придбати квитки на потяг.

Серед переваг такого порталу Рабійчук визначає можливість поширення інформації про Україну, надання цілодобової інформаційної підтримки іноземним та українським туристам, забезпечення мандрівників списком ліцензованих туроператорів. Представниця Держтуризму підкреслила, що за допомогою порталу іноземні туристи зможуть перевірити список документів, необхідних для в'їзду на територію України, та отримати базові знання про країну. Крім цього, на порталі можна буде переглянути перелік та місцезнаходження найбільш популярних архітектурних та культурних пам'яток України, а також ознайомитися з єдиною базою всіх історичних та природних пам’яток, музеїв та національних парків.

"Успішна кампанія щодо просування сайту та SEO допоможуть популяризувати Україну як туристичний напрямок, підтримати розвиток нових галузей туризму в Україні, підвищити туристичну привабливість та забезпечити доступність туристичних послуг в Україні", – підсумувала Рабійчук.

Як повідомляв Укрінформ, ДАРТ у 2021 році, зокрема, готує низку рекламних програм для залучення іноземних туристів в Україну та поширення попиту на внутрішній туризм серед українців. Нині в агентстві активно розвивають програму #МандруйУкраїною. Створена маркетингова кампанія Visit Ukraine NOW, яка орієнтована на міжнародний ринок. Окрім цього, розвивається напрям ділового туризму – Meet in Ukraine NOW.