У Нью-Йорку відкрили острів-парк на бетонних колонах

У Нью-Йорку відкрили острів-парк на бетонних колонах

Фото
Укрінформ
В американському місті Нью-Йорк офіційно відкрився парк Little Island, розташований на 132 грибоподібних колонах з бетону, вкопаних у річкове дно.

Як повідомляє Dezeen, нова атракція має форму невеликого острова, який здіймається над річкою Гудзон, передає Укрінформ.

Спроектував парк відомий британський дизайнер Томас Хізервік.

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Парк спочатку називався Pier 55, але потім його перейменували у Little Island. Він розташований на околиці історичного району Мітпекінг, у південній частині Манхеттену.

Площа парку становить близько 10 тисяч квадратних метрів. Тут є три сцени для театральних вистав, включно із амфітеатром з дерев'яними лавами, з яких відкривається краєвид на річку.

З червня до вересня 2021 року в Little Island заплановано 500 заходів.

Проєкт вартістю 260 мільйонів доларів профінансували бізнесмен Баррі Діллер і його дружина модельєр Діана фон Фюрстенберг.

Фото: littleisland.org

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