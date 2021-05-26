У Нью-Йорку відкрили острів-парк на бетонних колонах

В американському місті Нью-Йорк офіційно відкрився парк Little Island, розташований на 132 грибоподібних колонах з бетону, вкопаних у річкове дно.

Як повідомляє Dezeen, нова атракція має форму невеликого острова, який здіймається над річкою Гудзон, передає Укрінформ.

Спроектував парк відомий британський дизайнер Томас Хізервік.

Парк спочатку називався Pier 55, але потім його перейменували у Little Island. Він розташований на околиці історичного району Мітпекінг, у південній частині Манхеттену.

Площа парку становить близько 10 тисяч квадратних метрів. Тут є три сцени для театральних вистав, включно із амфітеатром з дерев'яними лавами, з яких відкривається краєвид на річку.

З червня до вересня 2021 року в Little Island заплановано 500 заходів.

Photos reveal Thomas Heatherwick's Little Island in New York ahead of opening https://t.co/1cCGPXLdWA via @dezeen pic.twitter.com/r3WK2lIQDP — Aysha (@Mnawrah) May 21, 2021

Проєкт вартістю 260 мільйонів доларів профінансували бізнесмен Баррі Діллер і його дружина модельєр Діана фон Фюрстенберг.

Фото: littleisland.org