У Нью-Йорку туристи можуть полоскотати собі нерви на новому оглядовому майданчику
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Укрінформ
У Нью-Йорку офіційно відкрили нову туристичну атракцію – найвищий оглядовий майданчик у Західній півкулі.
The Edge ("Край") розташована на 100 поверсі хмарочоса Hudson Yards, де на висоті близько 345 метрів можна насолодитися чудовою панорамою міста, пише Lonely Planet.
Майданчик обладнаний 79 скляними панелями заввишки майже три метри. Дістатися наверх можна за 52 секунди за допомогою швидкісного ліфта.
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Також тут до послуг відвідувачів ресторан і бар.
Стандартний квиток можна придбати онлайн за 36 доларів і на місці за 38 доларів.
Фото: Related-Oxford