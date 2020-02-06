Місто як на долоні: в Нью-Йорку відкриють "високий" ресторан

Новий бар-ресторан у Нью-Йорку запропонує відвідувачам дивовижний краєвид міста зі 101-го поверху.

Заклад під назвою Peak відкриється в березні 2020 року в хмарочосі 30 Hudson Yards, пише Lonely Planet.

Тут буде ресторан на 110 місць, коктейль-бар на 45 місць, приватна зала, а також зала для заходів на 300 осіб, обладнана вікнами від підлоги до стелі. Відвідувачі ресторану зможуть насолодитися фантастичним краєвидом західної частини Мангеттену й річки Гудзон.

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Як повідомлялося раніше, в 2020-му на торці хмарочоса 30 Hudson Yards відкриється новий оглядовий майданчик під назвою Edge. Розташований на висоті понад 335 м він стане найвищим зовнішнім оглядовим майданчиком у Західній півкулі.

Фото: Peak