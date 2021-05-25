На Херсонщині ремонтують дорогу до Чорного та Азовського морів

На Херсонщині ремонтують дорогу до Чорного та Азовського морів

Велике будівництво
Укрінформ
У Херсонській області за програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» стартував ремонт дороги Р-47 Херсон – Нова Каховка – Генічеськ, що пролягає через Північно-Кримський канал і веде до курортів чорноморського і азовського узбережжя, а також до тимчасово окупованого Криму.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Укравтодор.

На перших 12 км дороги Р-47 вже покладено верхній шар щебенево-мастикового асфальтобетону. Загальна товщина конструктиву, посиленого за методом холодної регенерації покриття, становить 34 см.

На цій же дорозі проходить також реконструкція мосту через Північно-Кримський канал завдовжки 111 метрів. Міст побудували понад 60 років тому і його стан не відповідав сучасній інтенсивності транспортних потоків.

Загальна довжина дороги, що є важливим туристичним маршрутом, становить 200 км. За оцінками Укравтодору, на її повне відновлення знадобиться два роки.

Читайте також: Дорогу до курортної Кирилівки ремонтують у межах «Великого будівництва»

Заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко раніше заявив, що відновлення доріг місцевого значення буде пріоритетним у 2021 році, оскільки саме цими дорогами більшість українців користуються щодня.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-