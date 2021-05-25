На Херсонщині ремонтують дорогу до Чорного та Азовського морів

У Херсонській області за програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» стартував ремонт дороги Р-47 Херсон – Нова Каховка – Генічеськ, що пролягає через Північно-Кримський канал і веде до курортів чорноморського і азовського узбережжя, а також до тимчасово окупованого Криму.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Укравтодор.

На перших 12 км дороги Р-47 вже покладено верхній шар щебенево-мастикового асфальтобетону. Загальна товщина конструктиву, посиленого за методом холодної регенерації покриття, становить 34 см.

На цій же дорозі проходить також реконструкція мосту через Північно-Кримський канал завдовжки 111 метрів. Міст побудували понад 60 років тому і його стан не відповідав сучасній інтенсивності транспортних потоків.

Загальна довжина дороги, що є важливим туристичним маршрутом, становить 200 км. За оцінками Укравтодору, на її повне відновлення знадобиться два роки.

Заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко раніше заявив, що відновлення доріг місцевого значення буде пріоритетним у 2021 році, оскільки саме цими дорогами більшість українців користуються щодня.