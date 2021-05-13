Дорогу до курортної Кирилівки ремонтують у межах «Великого будівництва»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Запорізької ОДА.
Від Якимівки до траси М-18 дорожники вже кладуть асфальт, а на ділянці до Кирилівки триває знімання старого дорожнього покриття.
За інформацією в.о. начальника служби автомобільних доріг у Запорізькій області Олега Галича, всі роботи на дорозі мають завершити до початку курортного сезону.
Ремонт цієї дороги обійдеться у 682 млн грн. Кошти на будівництво виділено із державного бюджету.
Як повідомляв Укрінформ, заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко назвав ремонт доріг місцевого значення одним з головних пріоритетів 2021 року, оскільки більшість українців найчастіше користуються саме місцевими дорогами.
Фото: Ольга Звонарьова