Дорогу до курортної Кирилівки ремонтують у межах «Великого будівництва»

У Запорізькій області розпочався ремонт дороги Якимівка – Кирилівка, що веде до популярного туристичного селища. Ремонт проводиться за програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Запорізької ОДА.

Від Якимівки до траси М-18 дорожники вже кладуть асфальт, а на ділянці до Кирилівки триває знімання старого дорожнього покриття.

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За інформацією в.о. начальника служби автомобільних доріг у Запорізькій області Олега Галича, всі роботи на дорозі мають завершити до початку курортного сезону.

Ремонт цієї дороги обійдеться у 682 млн грн. Кошти на будівництво виділено із державного бюджету.

Як повідомляв Укрінформ, заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко назвав ремонт доріг місцевого значення одним з головних пріоритетів 2021 року, оскільки більшість українців найчастіше користуються саме місцевими дорогами.

Фото: Ольга Звонарьова