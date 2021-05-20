Поліція розслідує можливе захоплення бази відпочинку у Коблевому

На Миколаївщині поліція розпочала кримінальне провадження щодо можливого захоплення бази відпочинку у курортній зоні Коблевого.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Національної поліції в Миколаївській області.

«19 травня у поліцію надійшло повідомлення від директора однієї з баз відпочинку с. Коблеве про те, що на територію проникла група невідомих чоловіків та захопила розташовані на ній будівлі спального корпусу та їдальню. Правоохоронці з’ясували, що предметом конфлікту є вирішення спірних питань щодо права власності на вказану базу відпочинку», – йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що опитали заявника – директора бази відпочинку – з однієї сторони та його опонента, який прибув на вказану територію у супроводі представників приватної охоронної фірми, з іншої. Ті надали поліцейським документацію на право власності на базу відпочинку, дійсність яких наразі встановлюється.

Забезпечували охорону публічного порядку бійці роти поліції особливого призначення, тактико-оперативного реагування патрульної поліції та співробітники Управління поліції охорони.

Триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України «Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки». В його межах поліцейські перевірятимуть законність вимог обох сторін та наданих ними документів.

Як повідомляв Укрінформ, 19 травня у Миколаєві невідомі намагалася проникнути на територію та заблокувати роботу Миколаївського тепловозоремонтного заводу, керівник якого кілька днів тому помер від наслідків коронавірусу.

Фото: Національна поліція