У Миколаєві намагалися блокувати завод, керівник якого помер від коронавірусу

У Миколаєві група невідомих людей намагалася проникнути на територію Миколаївського тепловозоремонтного заводу, керівник якого кілька днів тому помер від наслідків коронавірусу.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Національної поліції в Миколаївській області.

У поліції зазначають, що повідомлення про те, що на територію Миколаївського тепловозоремонтного заводу намагається проникнути група невідомих чоловіків та блокують роботу підприємства, надійшло в поліцію 19 травня близько 12:30.

На місце прибула слідчо-оперативна група та керівництво Миколаївського районного управління поліції, спецпризначенці роти поліції особливого призначення та тактико-оперативного реагування патрульної поліції, які забезпечували охорону публічного порядку.

На даний час учасники інциденту з місця конфлікту поїхали. Обставини події з’ясовуються, перевіряється документація, надана обома сторонами.

Як повідомляв Укрінформ, 15 травня унаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, на 51-му році пішов з життя директор Миколаївського тепловозоремонтного заводу В'ячеслав Симченко.

Симченко добре знаний у Миколаєві та за його межами як бізнесмен і меценат. Починаючи з 2014 року його підприємство допомагало українським військовим, які протистоять російській агресії на сході України, відновлювати бойову техніку. Як меценат, він підтримував низку культурних проєктів, а останнім часом допомагав медикам боротися з пандемією коронавірусу.