У Краматорську сталася стрілянина, поранені двоє осіб – поліція
Укрінформ
Унаслідок стрілянини в центрі Краматорська Донецької області поранено двох осіб, зловмисника затримали.
Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив керівник Краматорського районного управління поліції Василь Поштак
«Учора у нас була резонансна подія. Близько 12-ї години ночі на площі Миру була стрілянина в центрі міста, поранено двох осіб. Одне наскрізне поранення, одне - рикошет», - розповів Поштак 18 травня на апаратній нараді в Краматорській міській раді.
За його словами, особу, яка скоїла злочин, затримали, зброю вилучено – це бойовий пістолет ТТ.
Поштак додав, що поки деталі цього злочину не може оприлюднити, оскільки триває слідство.