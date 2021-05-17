У курортній Кирилівці конфлікт між компаніями чоловіків закінчився стріляниною, є поранені

У курортній Кирилівці конфлікт між компаніями чоловіків закінчився стріляниною, є поранені

Укрінформ
У Запорізькій області в Кирилівці сталася стрілянина, в результаті якої поранення отримали двоє чоловіків. Аби затримати стрілка, поліція ввела в дію операцію «Перехват».

Про це журналістам повідомила пресофіцер ГУНП в Запорізькій області Олена Лебединська, передає Укрінформ.

«17 травня близько 01:00 до відділу поліції № 1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що на бульварі Приморський в смт Кирилівка невідомий вчинив стрілянину із рушниці. На місце події негайно було скеровано слідчо-оперативну групу та наряди реагування патрульної поліції. В дію було введено поліцейську операція «Перехват», - йдеться у повідомленні поліції.

За інформацією слідчо-оперативної групи, в Кирилівці між двома компаніями чоловіків виникла конфліктна ситуація, яка завершилася стріляниною. Вогнепальне поранення отримали двоє чоловіків 2002 та 1975 років народження, мешканці Запоріжжя.

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Як повідомили в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, чоловік 18 років отримав вогнепальне поранення черевної порожнини, другий - поранення голови, тулуба, кінцівок. Постраждалі госпіталізовані.

«В результаті проведення комплексу оперативно-пошукових заходів близько четвертої години 17 травня співробітниками відділу поліції № 1 Мелітопольського РУП на 435-ому кілометрі автошляху Харків-Сімферополь було затримано вантажний автомобіль «Газель», в якому пересувався підозрюваний. Ним виявився мешканець Дніпропетровської області 1987 року народження», - прокоментували правоохоронці.

Фігурант затриманий, зброю виявлено та вилучено. Наразі поліцейськими проводяться першочергові слідчі дії. Відкрито кримінальне провадження за ознакою ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) ККУкраїни. Також розглядається питання про відкриття кримінального провадження за ст. 296 КК України та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили хуліганські дії.

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