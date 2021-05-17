Миколаївщина ще не готова до туристичного сезону – голова ОДА

Миколаївщина наразі не готова до початку курортного сезону, але роботи тривають і до 26 травня ситуацію мають виправити.

Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім, передає Укрінформ.

«Щодо підготовки до нового туристичного сезону. Все не так гарно, як я вважав. Ми провели велику роботу для залучення нових туристів до курортної зони, але підготовка до початку сезону на зараз не виконана», – написав Кім.

За його словами, у найбільшій зоні відпочинку Коблево наразі велика кількість сміття, не підготовлені пости безпеки, ізолятори для перебування можливих хворих на COVID, є питання до інфраструктури.

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Голова ОДА надав низку доручень для пришвидшення темпів робіт, щоб до 26 травня все було відпрацьовано.

«Через два тижні приїдемо з наступною перевіркою, проконтролюю хід виконання поставлених завдань. Проте, впевнений, що перспективи у Коблево є. Попри все, ми будемо розвивати туризм на Миколаївщині. А Коблево – це хедлайнер Причорномор'я», – констатував очільник області.