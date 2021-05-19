Харків в умовах пандемії робить ставку на діловий туризм – Терехов

У Харкові створюють умови для розвитку ділового туризму, на що місто робить ставку в умовах пандемії.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради, посилаючись на виступ секретаря міської ради Ігоря Терехова під час засідання Міжнародного трейд-клубу України «Партнерство в туризмі», передає Укрінформ.

«У зв'язку з пандемією COVID-19 приплив туристів у світі істотно скоротився, тому такі великі міста, як Харків, змушені робити ставку на діловий туризм, продовжуючи створювати комфортні умови для його розвитку», – зазначив Терехов.

Зазначається, що у засіданні взяли участь члени Міжнародного трейд-клубу, представники міської влади, дипломатичного корпусу, зарубіжних компаній, комунальних та приватних підприємств Харкова, а також члени Туристичної ради при Харківському міському голові.

За словами секретаря міськради, влада прагне, щоб Харків був ще більш цікавим і корисним для всіх партнерів. Співпраця з ними приверне до міста нові інвестиції і збільшить доходи бюджету.

«У межах цього візиту дипломатичні представництва побачать потенціал нашого міста і вже своїм бізнесменам розкажуть, куди потрібно вкладати гроші, і де саме варто проявляти активність. У такий нелегкий час, коли існують карантинні обмеження, для нас це вкрай важливо. Це ще один імпульс для розвитку Харкова», – підкреслив Терехов.

Під час засідання присутні обмінялися поглядами щодо розвитку туристичної галузі, зокрема вино- та кінотуризму, а представники вітчизняних і зарубіжних компаній презентували результати своєї роботи.

Крім того, учасники підписали Меморандум про співпрацю в сфері ділового туризму між Харківською міською радою, Міжнародним трейд-клубом України та Державним підприємством «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв».

Як стало відомо, під час візиту до Харкова делегація Міжнародного трейд-клубу планує відвідати Харківський дипломатичний клуб, парк імені Горького та інші інфраструктурні об'єкти міста.

Довідка: громадська організація «Міжнародний трейд-клуб в Україні» створена в грудні 1992 року з ініціативи Міністерства економічного розвитку України і зараз об'єднує співробітників з торгово-економічних питань 30 посольств іноземних держав в Україні, а також представників низки міжнародних організацій, акредитованих в Україні. Члени Міжнародного трейд-клубу періодично відвідують регіони країни, де проводять зустрічі з керівництвом і представниками ділових кіл, знайомляться з роботою підприємств різних форм власності.