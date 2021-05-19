У Києві встановили 29-ту мініскульптуру туристичного проєкту "Шукай", присвячену видатному хірургу Миколі Амосову.

Як передає кореспондент Укрінформу, скульптура у формі серця розташована на будівлі на вулиці Богдана Хмельницького, де жив видатний хірург.

"Микола Амосов є фундатором школи серцевої хірургії в Україні. Перша операція на серці в Україні була виконана ще 1955 року , зі штучним кровообігом – у 1958 році. Для порівняння, у світі перша операція зі штучним кровообігом була виконана в 1954 році. На сьогоднішній день в Україні працює 48 кардіологічних центрів, і торік, попри пандемію COVID-19, було виконано біля 12 тисяч хірургічних операцій на серці і 43 тисяч кардіохірургічних процедур", – розповів на відкритті директор Інституту Амосова, кардіохірург Василь Лазоришинець.

Як зазначила ініціаторка проєкту Юлія Бевзенко, робота над скульптурою тривала 5 місяців. Скульптор Юрій Білявський консультувався з лікарями щодо того, яким має бути серце, мініатюру двічі перероблювали. Спочатку планувалося встановити поряд зі скульптурою вмонтований динамік, з якого мали б лунати звуки серцебиття. Але через велике шумове навантаження на вулиці було вирішено встановити в мініатюрі вібромотор, і тепер, якщо прикласти до неї долоню, можна відчути серцебиття.

У Києві «запустили» бронзове серце, присвячене Миколі Амосову / Фото: Євген Любімов, Укрінформ

Микола Амосов першим в Україні почав проводити операції на серці, власноруч сконструював апарат штучного кровообігу. Загалом розробив понад 20 медичних приладів. У 1965 році здійснив справжній прорив у світовій медицині – успішно вшив протез серцевого клапана з антитромботичним покриттям. Пізніше такі протези почали встановлювати в усьому світі.

Уперше в проєкті "Шукай" є повноцінний дублікат скульптурки – на фасаді Національного інституту серцево-судинної хірургії, заснованого Миколою Амосовим (вулиця Амосова, 6).

Загалом за три роки проєкту у столиці встановили вже 29 скульптурок "Шукай", присвячених символам столиці і видатним киянам. Серед них – золота туфелька Сержа Лифаря, годинник П’єра Брульона, гелікоптер Сікорського за ранніми кресленнями. Біля кожної мініатюри є табличка з QR-кодом, за допомогою якого можна дізнатися її історію. Створені інтерактивні мапи та екскурсійні маршрути, аби люди легко їх знаходили.

Цього року в планах встановлення ще щонайменше п'яти нових скульптурок.