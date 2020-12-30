«Обличчя» Києва отримало мініскульптурку
Як передає Укрінформ, про це повідомила ініціаторка проєкту Юлія Бевзенко на своїй сторінці в Фейсбуці.
«Сьогодні ми відкрили нашу двадцять восьму мініскульптурку «Шукай!». Ця скульптура — це профіль людського обличчя. Архітектор Георгій Куровський помітив, що правобережна частина Києва схожа на повернуте в профіль людське обличчя. А потім, завдяки світлині, зробленій із супутника, ця гіпотеза підтвердилася. За легендою, це портрет легендарного князя Кия, який разом із братами і сестрою заснував наше місто. Але нам подобається думати, що це і справді обличчя нашого міста», – написала Бевзенко.
Скульптурка розташована на стіні кав’ярні на вулиці Верхній Вал, 18.
Прикмета: «Хто мене потре – обличчя міста збереже».
Створив нову атракцію скульптор Юрій Білявський.
Фото: Віктор Дьомін