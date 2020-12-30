«Обличчя» Києва отримало мініскульптурку

У столиці відкрили 28-му мініскульптурку туристичного проєкту «Шукай!». Вона присвячена правобережній частині Києва.

Як передає Укрінформ, про це повідомила ініціаторка проєкту Юлія Бевзенко на своїй сторінці в Фейсбуці.

«Сьогодні ми відкрили нашу двадцять восьму мініскульптурку «Шукай!». Ця скульптура — це профіль людського обличчя. Архітектор Георгій Куровський помітив, що правобережна частина Києва схожа на повернуте в профіль людське обличчя. А потім, завдяки світлині, зробленій із супутника, ця гіпотеза підтвердилася. За легендою, це портрет легендарного князя Кия, який разом із братами і сестрою заснував наше місто. Але нам подобається думати, що це і справді обличчя нашого міста», – написала Бевзенко.

Скульптурка розташована на стіні кав’ярні на вулиці Верхній Вал, 18.

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Прикмета: «Хто мене потре – обличчя міста збереже».

Створив нову атракцію скульптор Юрій Білявський.

Фото: Віктор Дьомін