У херсонському музеї до Дня вишиванки презентували екскурсію «на два голоси»

У Херсонському обласному художньому музеї імені Шовкуненка до Дня вишиванки презентували екскурсію «на два голоси» до виставки «Віяння мінливої моди», представивши картину Михайла Брянського «Портрет дівчини у вишиваній сукні».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми разом з Інною Микуцькою, яка є вишивальницею та фахівчинею з історії костюму, готуємо незвичайну екскурсію «на два голоси» виставкою «Віяння мінливої моди» (живопис ХІХ – початку ХХ ст. з колекції музею). Власне, виставка доступна до перегляду вже два тижні, проте ми вирішили запропонувати от таку форму роботи», – пояснила наукова співробітниця музею Лариса Жарких.

Представили екскурсію «на два голоси» на прикладі картини Михайла Брянського «Портрет дівчини у вишиваній сукні» – з огляду на Всесвітній день вишиванки, який відзначатимуть 20 травня, каже вона. А загалом обрали на виставці сім робіт, про які спільно з експерткою розповідатимуть відвідувачам музею. Як пояснила Інна Микуцька, мета такої екскурсії – щоб глядач замислився, долучився до спілкування, дискусії. Це екскурсія про мистецтво і про моду, сказала вона.

Михайло Брянський «Портрет дівчини у вишиваній сукні» / Фото: Херсонський обласний художній музей

Як розповіла Лариса Жарких, картина «Портрет дівчини у вишиваній сукні» дісталася музею з колекцією Марії Корніловської, яка заповіла її Херсону. Про самого художника відомо, що він народився у 1830 році у Києві, у 34 роки зважився вступити до Академії мистецтв у Санкт-Петербурзі.

«За свою дипломну роботу Михайло Брянський отримав золоту медаль Віже-Лебрен «за експресію». Художник писав портрети, трохи жанрового живопису», – розповіла Жарких.

Вона звернула увагу на те, що художник на картині «Портрет дівчини у вишиваній сукні» дуже ретельно виписав кожен елемент вбрання.

«Ця дівчина могла бути з Київщини, вона могла бути з Миколаївщини, до речі, і з Херсонщини – бо тут були розповсюджені такі кольори, сині і червоні на вишивках. До речі, на Херсонщині замість синього став чорний колір, а на Миколаївщині так і лишився – синій», – зазначила Микуцька.

Вона розповіла, що дівчина з портрету – з заможної родини, не заміжня і навіть не заручена – бо не носить віночок, на голові має стрічку.

«Ми вважаємо, що українки носили віночки з різнокольоровими стрічками, проте віночок дівчина надягали лише тоді, коли вона була заручена», – пояснила Микуцька.

Привертає увагу різнокольорове намисто та сережки – дівчина на виданні. А ще, як додала експертка, вишивка на сукні – не хрестик. За її словами, хрестик прийшов в Україну у середині ХІХ століття, а взагалі вишите вбрання українців – це 200-250 видів ручних швів. І на картині Брянського можна побачити, які саме шви використовувалися у ті часи. За словами Микуцької, можна проводити окремі дослідження кожного візерунку на вишитій сукні дівчини з портрета.

Екскурсію «на два голоси» на виставці «Віяння мінливої моди» проводитимуть у музеї з червня, розповіла кореспонденту агентства Лариса Жарких.

Фото: Ірина Староселець/Укрінформ