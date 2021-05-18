На Закарпатті триває ремонт дороги до курортів Шаян і Велятино

На Закарпатті ремонтують дорогу територіального значення Т-07-37 Хуст – Шаян – Вишково – Буштино, що веде до бальнеологічних курортів Шаян та Велятино. Її поточний середній ремонт здійснюється за програмою Президента «Велике будівництво».

Про це повідомляють у Закарпатській ОДА, передає Укрінформ.

У межах проєкту, згідно з даними Служби автомобільних доріг у Закарпатській області, підрядник вирубає чагарники, демонтує старе металеве огородження, зробить фрезерування зношеного покриття, влаштує основу з щебенево-піщаної суміші, здійснить регенерування конструктивних шарів дорожнього одягу за технологією «холодний ресайклінг». Наступний етап – два шари асфальту.

Під'їзд до санаторію в Шаяні також відремонтують у межах поточного середнього ремонту маршруту Т-07-37.

Як повідомляється, Шаян відомий цілющими мінеральними водами, що лікують проблеми зі шлунком та загалом оздоровлюють організм.

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Натомість термальний курорт Велятино знаний термальними водами з підвищеним вмістом йоду і температурою води 36-38 °С. Особливо корисний відпочинок буде тут для тих, хто має захворювання нервової системи, зокрема перевантаження та хронічний стрес, патології системи кровообігу, ураження опорно-м'язової системи, кісток і суглобів.

Фото, відео: Служба автомобільних доріг у Закарпатській області