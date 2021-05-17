Саудівська Аравія відкриває державні кордони

Саудівська Аравія послабила заборону на міжнародні поїздки, вперше за рік дозволивши своїм вакцинованим громадянам залишати королівство.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

Упродовж останніх 14 місяців громадянам Саудівської Аравії переважно забороняли виїжджати за кордон через побоювання, що міжнародні поїздки можуть спровокувати спалах коронавірусу у країні. Заборона, запроваджена у березні 2020 року, торкнулася, зокрема, саудівських студентів, які навчалися за кордоном.

Однак в останні місяці у королівстві вакцинували близько 11,5 мільйона жителів принаймні однією дозою вакцини від COVID-19, що з понеділка дає їм право залишати країну.

Влада також дозволяє людям, які нещодавно вилікувалися від коронавірусу, і неповнолітнім у віці до 18 років, які мають туристичну страховку, виїжджати за кордон.

Мандрівникам, які повертаються з-за кордону, необхідно буде пройти карантин вдома і зробити тест на коронавірус.