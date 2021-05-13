Собор Святого Павла в Лондоні опинився під загрозою закриття через пандемію
Про це повідомляє ВВС, передає Укрінформ.
Адміністрація собору, фінансування якого переважно залежить від продажу квитків туристам, заявила, що його прибутки торік впали на 90% після закриття через пандемію COVID-19. Фінансове становище пам'ятки – найгірше за останні 300 років.
Раніше британський уряд у межах культурної програми виділив 3,3 млн фунтів стерлінгів на собор Святого Павла, однак самі витрати на утримання будівлі щороку коштують адміністрації 8 млн фунтів стерлінгів.
Також є побоювання, що через скорочення фінансування під загрозою може опинитися й всесвітньо відомий хор собору, який існує з XIII століття.
Окремої уваги, за словами настоятеля собору преподобного Девіда Айсона, потребує і сама будівля, зокрема свинцевий дах площею 7 тис. кв. м, який протікає.
«Якщо ми не зможемо зібрати гроші, щоб продовжувати платити працівникам, які доглядають за будівлею, і оплачувати опалення та електропостачання, ми будемо змушені закрити наші двері», – сказав настоятель.
Собор Святого Павла – один із символів Лондона та англіканської церкви. Сучасний собор побудував архітектор Крістофер Рен у конфесійному стилі в 1675-1708 роках.
У 1981 році в соборі Святого Павла відбулося вінчання принца Чарльза з Діаною Спенсер.