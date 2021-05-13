Собор Святого Павла в Лондоні опинився під загрозою закриття через пандемію

Головній релігійній установі англіканської церкви – собору Святого Павла у Лондоні – загрожує закриття через відсутність туристів у зв’язку з пандемією.

Про це повідомляє ВВС, передає Укрінформ.

Адміністрація собору, фінансування якого переважно залежить від продажу квитків туристам, заявила, що його прибутки торік впали на 90% після закриття через пандемію COVID-19. Фінансове становище пам'ятки – найгірше за останні 300 років.

Раніше британський уряд у межах культурної програми виділив 3,3 млн фунтів стерлінгів на собор Святого Павла, однак самі витрати на утримання будівлі щороку коштують адміністрації 8 млн фунтів стерлінгів.

Також є побоювання, що через скорочення фінансування під загрозою може опинитися й всесвітньо відомий хор собору, який існує з XIII століття.

Окремої уваги, за словами настоятеля собору преподобного Девіда Айсона, потребує і сама будівля, зокрема свинцевий дах площею 7 тис. кв. м, який протікає.

«Якщо ми не зможемо зібрати гроші, щоб продовжувати платити працівникам, які доглядають за будівлею, і оплачувати опалення та електропостачання, ми будемо змушені закрити наші двері», – сказав настоятель.

Собор Святого Павла – один із символів Лондона та англіканської церкви. Сучасний собор побудував архітектор Крістофер Рен у конфесійному стилі в 1675-1708 роках.

У 1981 році в соборі Святого Павла відбулося вінчання принца Чарльза з Діаною Спенсер.