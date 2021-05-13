У Чорногорії робитимуть туристам безкоштовні ПЛР-тести для повернення додому

У Чорногорії безкоштовно робитимуть ПЛР-тести туристам, які їх потребують для повернення на батьківщину.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє RTCG.

Зазначається, що тести можна буде робити в усіх відповідних медзакладах країни.

Міністр охорони здоров'я Єлена Боровинич Бойович заявляла, що всі іноземні туристи, які заразилися коронавірусом під час перебування в Чорногорії й потребуватимуть госпіталізації, отримають за рахунок держави стаціонарне лікування.

У Чорногорії нещодавно пом’якшили карантинні заходи: скасували обмеження на рух між муніципалітетами та нічну комендантську годину.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці квітня Чорногорія скасувала усі обмеження на в'їзд для туристів з України, Північної Македонії, РФ та Білорусі.