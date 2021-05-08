У Чернівцях відновлюють щотижневе запалення кованого ліхтаря

У Чернівцях після тривалого карантину відновлюють щотижневе театралізоване дійство "Світло Панської вулиці", коли запалюють кований ліхтар на початку вулиці Кобилянської.

Про це повідомляють у пресслужбі Чернівецької міської ради, передає Укрінформ.

"Щосуботи з першими сутінками на вулиці Ольги Кобилянської гості та жителі Чернівців можуть спостерігати цікаву історичну традицію освітлення міста. Під час театралізованого дійства «Світло Панської вулиці» ви побачите, як з Ратуші виходять ліхтарники з драбиною в руках і прямують до початку вулиці Панської. Там під захоплені погляди натовпу вони запалюють кований ліхтар", - йдеться у повідомленні.

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У такий спосіб дають знак, що пора запалювати світло на всій вулиці та в усьому місті.

Усіх чернівчан та туристів запрошують відвідати щосуботнє дійство 8 травня о 21:00.

Як повідомляв Укрінформ, у Чернівцях відновлюють проведення безкоштовних екскурсій містом, яке припиняли на час запровадження карантину «червоної» зони епіднебезпеки.

Фото: shpalta.media