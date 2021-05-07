На Хмельниччині розквітло тюльпаново-нарцисове поле

На Хмельниччині розквітло тюльпаново-нарцисове поле

Фото
Укрінформ
На плантації у селі Гуменці на Хмельниччині триває пік цвітіння тюльпанів та нарцисів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт «Є»

«Неподалік Кам’янця-Подільського в селі Гуменці зацвіло тюльпанове поле. Поруч – квітують нарциси. Господарі квітучої локації – родина Резнічуків – засадили квітами 20 соток землі», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі у Гуменцях пік цвітіння тюльпанів, які розквітли пізніше через несприятливі погодні умови. Згодом зацвітуть пізні тюльпани та нарциси.

Загалом на плантації вирощують 60 сортів тюльпанів та 22 види нарцисів.

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Господарі поля запрошують всіх охочих безкоштовно сфотографуватися на фоні квітів.

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Фото: сторінка «Гуменеччина туристична» у Фейсбуці

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