Біля Івано-Франківська вперше розквітає тюльпанове поле
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Департамент інвестиційної політики Івано-Франківської міської ради у Фейсбуці.
«Ще одна туристична локація в Івано-Франківській міській територіальній громаді. Тюльпанове поле уже готове приймати туристів. Поспішайте, адже період цвітіння квітів всього декілька тижнів. На сьогоднішній день поле розцвіло уже на 40%», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що тут висадили близько двох мільйонів тюльпанів та облаштували фотозони для відвідувачів.
Як повідомили кореспонденту Укрінформу в управлінні міжнародних зв’язків, туризму та промоцій міста Івано-Франківської міської ради, тюльпанове поле розташоване в селі Чукалівка. Цьогоріч різнокольорові тюльпани, які висадили тут на території 1 га, зацвіли вперше. Кажуть, таке поле є у селі Мамаївка, що біля Чернівців.
Відомо, що офіційне відкриття тюльпанового поля біля Івано-Франківська відбудеться на День міста, 7 травня, о 9 годині. Для дітей до 10 років вхід на поле буде безкоштовним, для дорослих – 50 грн.
Фото: @depinvestif