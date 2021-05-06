Біля Івано-Франківська вперше розквітає тюльпанове поле

На території Івано-Франківської громади створили нову туристичну локацію – тюльпанове поле. Тут розпустилися вже 40% квітів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Департамент інвестиційної політики Івано-Франківської міської ради у Фейсбуці.

«Ще одна туристична локація в Івано-Франківській міській територіальній громаді. Тюльпанове поле уже готове приймати туристів. Поспішайте, адже період цвітіння квітів всього декілька тижнів. На сьогоднішній день поле розцвіло уже на 40%», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тут висадили близько двох мільйонів тюльпанів та облаштували фотозони для відвідувачів.

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Як повідомили кореспонденту Укрінформу в управлінні міжнародних зв’язків, туризму та промоцій міста Івано-Франківської міської ради, тюльпанове поле розташоване в селі Чукалівка. Цьогоріч різнокольорові тюльпани, які висадили тут на території 1 га, зацвіли вперше. Кажуть, таке поле є у селі Мамаївка, що біля Чернівців.

Відомо, що офіційне відкриття тюльпанового поля біля Івано-Франківська відбудеться на День міста, 7 травня, о 9 годині. Для дітей до 10 років вхід на поле буде безкоштовним, для дорослих – 50 грн.

Фото: @depinvestif