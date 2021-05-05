Від початку року Київ відвідали 116 тисяч іноземців – КМДА

За перший квартал 2021 року у столиці України побували 116 тисяч іноземних туристів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київська міська державна адміністрація у Фейсбуці.

«Попри всі перепони, спричинені пандемією, іноземні туристи все одно відвідують Київ. Цьогоріч найбільше туристів, за даними Держприкордонслужби, приїхало до столиці з Білорусі – 10,5 тис. осіб. Також 8,9 тис. осіб приїхало з Ізраїлю та 8,3 тис. – з Туреччини», – зазначила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

До переліку країн, звідки приїхало найбільше мандрівників, увійшли США, Індія, Німеччина, Велика Британія, Франція та Грузія. Окрім цього, за попередніми підрахунками, столицю відвідали і близько 300 тис. внутрішніх туристів.

«Туристичний збір на початок травня становить 11 млн 670 тис. грн», – сказано в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, цьогоріч у Києві планують створити нові, унікальні гастрономічні тури, які б привабили більше туристів до столиці України.