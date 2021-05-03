У турецьких готелях на Великдень напекли пасок та розфарбували крашанки

У турецьких готелях, де нині більшість туристів складають мандрівники з України, на Великдень напекли пасок та зробили крашанки, аби гості могли підтримати традиції святкування, перебуваючи за тисячі кілометрів від дому. Багато українців вбралися цього дня у вишиванки.

Про це повідомляє власкор Укрінформу з посиланням на відгуки туристів з України.

«Дуже-дуже приємно, що нам влаштували такий сюрприз. Створили нам святковий настрій. Ми підготувалися - привезли вишиванки, паску із собою. Було приємно побачити, що про нас подбали й приготували до Великодня паски та крашанки. Ми бачимо, що тут вживаються заходи для безпеки в умовах пандемії. Весь персонал у масках, заселення неповне. Раніше обирали Хорватію для відпочинку, в Туреччині вперше. Відпочинком задоволені», - розповіла агентству львів’янка Варвара Паламарчук, яка відпочиває зараз із донькою та чоловіком у готелі Pirate’s Beach Club у Кемері.

У готелі кажуть, що перед тим як приймати гостей з тієї чи іншої країни, вони коригують меню, вивчають традиційні рецепти та щоденне звичне меню. Також у формуванні меню враховують відгуки та побажання туристів.

«На Великдень ми печемо паски та фарбуємо яйця. Ми прагнемо, аби наші гості почувалися комфортно та мали змогу святкувати свої традиційні свята, навіть перебуваючи далеко від дому», - сказав шеф-кухар Халель Ікін.

Святкування Великодня у турецьких готелях / Фото: Ольга Будник, Укрінформ

Як розповідають туристи, паски та крашанки готували і в інших готелях. Наразі у Туреччині на узбережжі Середземного та Егейського морів серед іноземців найбільше туристів з України.

«Цей туристичний сезон для нас дуже очікуваний. Україна нас у цьому плані заспокоїла та порадувала. Зараз левова частка туристів - гості з України. Ми дуже раді працювати з українцями та для українців і цього року, й в наступні роки», - сказав Халель Ікін.

Як повідомлялося, минулого року попри пандемію Туреччину відвідало майже мільйон українців. Раніше Президент України закликав українців їхати до Туреччини на відпочинок, підтримати Туреччину та нарощувати туристичний потік, зокрема на тлі того, що РФ припинила туристичне сполучення з цією країною.

Фото: Ольга Будник, Укрінформ