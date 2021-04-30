У Львові встановлять перший у світі пам’ятник сину Моцарта

Міжнародний фестиваль класичної музики LvivMozArt, наукове товариство Mozartiana Galicia та Міжнародна фундація Моцартеум у Зальцбурзі ініціюють встановлення у Львові першого у світі пам’ятника Францу Ксаверу Моцарту до 230-річчя від народження композитора.

Про це повідомили на сторінці фестивалю LvivMozArt у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Пам’ятник Моцарту не тільки стане туристичною родзинкою, а і підтвердить, що класична музика – не музейний експонат, що відноситься до конкретної історичної епохи, а є безперервною культурною традицією, яка об'єднує покоління крізь століття, держави та кордони. Так і Моцарт – через понад пів століття радянських заборон, повернеться до міста, яке він обрав своєю музичною Батьківщиною, щоб нагадати всім про європейську історію Львова», – сказала засновниця та артдиректорка фестивалю Оксана Линів.

Як зазначають ініціатори, 29 квітня на виконавчому комітеті Львівської міської ради ухвалили офіційне рішення щодо реалізації проєкту. Скульптурну алегорію в сучасному стилі виконає віденський скульптор Себастіан Швайкерт.

«Проєкт – надзвичайно важливий для зміцнення культурно-історичних відносин між Австрією та Україною, Львовом та Зальцбургом», – наголосили ініціатори проєкту.

Франц Ксавер Моцарт – син геніального Вольфганга Амадея Моцарта, знаний педагог, піаніст, диригент, композитор. У 1808–1838 рр. жив у Львові й активно творив музичне середовище міста. Він заснував хорове Товариство святої Цецилії, яке стало першою музичною спілкою міста, долучивши Львів до грона важливих європейських музичних центрів.

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Міжнародний фестиваль класичної музики LvivMozArt — мистецький проєкт, який об'єднуватиме найкращих музикантів України та світу. Фестиваль започаткований 2016 року головною диригенткою Опери та Філармонійного оркестру м. Ґрац (Австрія) Оксаною Линів.

У 2021 році Линів буде першою жінкою-диригентом за всі 145 років історії Байройтського фестивалю, яка диригуватиме на найпрестижнішому оперному фестивалі світу.

Цього року LvivMozArt у Львові відбудеться 26-29 серпня.