Хотинська фортеця до травневих вихідних оновила кілька експозицій для туристів

У Хотинській фортеці, що в Чернівецькій області, частково оновили кілька експозицій. Зокрема, нові предмети з'явилися на виставці знарядь тортур.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла директорка Державного історико-культурного заповідника "Хотинська фортеця" Єлизавета Буйновська.

"Ми уже радіємо, що нарешті перейшли до "жовтої" зони, тому будемо ці святкові вихідні працювати і приймати туристів. Зрозуміло, що дотримуватимемося усіх необхідних карантинних обмежень. Наразі ми оновили кілька наших експозицій. Зокрема, оновили виставку "Знаряддя тортур і страти епохи Середньовіччя". Також нові предмети музейного фонду ми експонували у Замкову кузню", – сказала Буйновська.

За її словами, вже минулими вихідними у Хотинській фортеці відчули послаблення карантинних обмежень. Адже значно збільшилася кількість туристів, які відвідують пам’ятку.

"Зараз у нас дуже поширений сімейний туризм. Люди приходять до нас цілими сім'ями, можуть замовити екскурсію, погуляти замком, подивитися експозиції. На ці тривалі святкові вихідні дуже багато отримуємо дзвінків від людей, які хочуть відвідати фортецю. Тому очікуємо багато туристів", – додала директорка заповідника.

Наразі Хотинська фортеця працює без вихідних із 9:00 до 17:00. Тут експонується 14 виставок, діють постійно.

А вже на осінь у фортеці готують до відкриття повністю нову виставку експонатів, яка буде присвячена 400-річчю Хотинської битви. Називатиметься вона Палац коменданта.