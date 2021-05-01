У Дніпрі з травня відновлять рух ретротрамвая

Із 1 травня у Дніпрі відновлює роботу відкритий прогулянковий трамвай «Ретро», маршрут якого пролягає історичною частиною центрального проспекту Дмитра Яворницького: від Залізничного вокзалу до пл. Героїв Майдану.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Дніпровської міської ради.

У міськраді зазначають, що вагон має місця тільки для сидіння і може перевозити 40 пасажирів. Час проїзду в одному напрямку становить 16-17 хвилин. Вартість проїзду – 7 грн, згідно із встановленим окремим екскурсійним тарифом, без пільг.

Курсуватиме вагон щодня з 09:00 до 22:00.

Як наголошують у КП «Дніпровський електротранспорт», проїхатися у ретротрамваї, як і в решті електротранспорту, можна лише у захисних масках, дотримуючись вимог карантину.

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Вагон «Ретро-001» вже 24 роки вважається візитівкою міста. 1997 року, перед святкуванням 100-річчя трамвайного руху Дніпра, стилізували вагон КТМ-2 під історичний. Зібрали його за кресленнями і музейними фотографіями трамвая «Ganz», виготовленого франко-бельгійським товариством у 1895 році. Колір трамвая завжди залишається незмінним – зеленим.

Фото: dniprorada.gov.ua