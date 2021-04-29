SkyUp почала виконувати рейси з обласних центрів до Грузії

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines виконала перші рейси за напрямками Львів – Батумі – Львів та Харків – Тбілісі – Харків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба перевізника.

Зазначається, що від 30 квітня 2021 року SkyUp почне польотну програму з Одеси до Тбілісі. Загалом у 2021 році SkyUp виконуватиме польотні програми до Тбілісі та до Батумі не тільки з Києва, але й із Запоріжжя, Львова, Одеси та Харкова.

У компанії нагадують, що наразі для потрапляння до Грузії необхідно мати негативний ПЛР-тест, проведений не більш ніж за 72 години до поїздки. Також на 3-й день перебування в країні туристи мають обов’язково пройти додаткове ПЛР-тестування за свій рахунок.

Перед перетином державного кордону необхідно заповнити спеціальну анкету, вказавши історію поїздок за останні 14 днів. Водночас всі особи, які перебували у Великій Британії протягом останніх двох тижнів, будуть поміщені в обов’язковий карантин на 12 днів після в’їзду. У цьому випадку ПЛР-тести непотрібні.

Як повідомляв Укрінформ, у березні SkyUp почала виконувати регулярні рейси за новим маршрутами Київ — Алмати — Київ та Київ — Белград — Київ, а також до Ларнаки з Києва, Харкова і Запоріжжя. З 25 квітня компанія відкрила регулярне авіасполучення з Албанією. У травні SkyUp планує розпочати рейси до Стамбула із Києва, Львова, Одеси, Запоріжжя та Харкова.