SkyUp відновить рейси Київ-Одеса з 28 травня

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines з 28 травня почне літати з Києва до Одеси.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що рейси Київ — Одеса — Київ будуть виконуватися щодня, крім 30 травня. З Києва виліт відбуватиметься о 08:00 ранку, а з Одеси — о 09:50 ранку. Тривалість польоту — 1 година. Квитки вже доступні на офіційному сайті авіакомпанії.

Також з кінця травня SkyUp почне виконувати рейси в Одесу із Харкова, Львова і Запоріжжя.

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Як повідомляв Укрінформ, у березні SkyUp почала виконувати регулярні рейси за новим маршрутами Київ — Алмати — Київ та Київ — Белград — Київ, а також до Ларнаки з Києва, Харкова і Запоріжжя. З 25 квітня компанія відкрила регулярне авіасполучення з Албанією.

У травні SkyUp планує розпочати рейси у Стамбул із Києва, Львова та Одеси, із Запоріжжя та Харкова.