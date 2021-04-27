У Каневі добудують Шевченківський культурний центр

У Черкаській області за програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» буде завершено будівництво Шевченківського культурного центру в Каневі, який зводять з 1986 року.

Як передає Укрінформ, про це розповів голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко, повідомляє пресслужба ОДА.

За словами Скічка, активні роботи на об’єкті вже розпочалися.

«Це буде не просто Будинок культури. Це буде дійсно Шевченківський культурний центр. Ми хочемо, щоб там були виставкові зали. Ми вже маємо ексклюзивну експозицію, яку плануємо презентувати з відкриттям Центру. Концертну залу використовуватимуть для місцевих та всеукраїнських подій. На четвертому поверсі діятимуть місцеві гуртки. Діти займатимуться там абсолютно в інших умовах. Простоювати приміщення не буде. Я впевнений, що Канів підтвердиться як культурна столиця Черкаської області», – зазначив Скічко.

Голова Черкащини пообіцяв, що буде докладено усіх зусиль, щоб уже наступного року в Каневі відбулося вручення Шевченківської премії. Це буде рівень залучення посольств, іноземних партнерів та гостей.

Також за програмою Президента в області ведуться роботи на інших 13 об’єктах, деякі з яких можуть стати знаковими для регіону.

В Умані реалізується проєкт «Маленький Єрусалим», що передбачає будівництво парків, реконструкцію синагоги та кварталу хасидів в сучасному європейському форматі впорядкування з розв’язанням проблеми сміття.

«Третій об’єкт, який плануємо ввести в експлуатацію у цьому році, – критий басейн гімназії імені Скляренка в Золотоноші. Його будують п’ять років. Цей басейн планують створити повністю інклюзивним – для дітей та дорослих з інвалідністю. Він слугуватиме не лише для школи, а й для усіх містян», – наголосив Скічко.

Як повідомляв Укрінформ, у 2021 році за програмою «Велике будівництво» в Україні планують завершити близько 300 об’єктів соціальної інфраструктури. Частка проєктів соціальної інфраструктури у «Великому будівництві-2021» сягатиме 70%.

Фото: Черкаська ОДА