Харківський музей запустив відеопроєкт з ексклюзивними історіями про експонати

Харківський історичний музей ім. Сумцова запустив відеопроєкт «Бачити більше» з ексклюзивними чи маловідомими історіями про експонати.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив PR-менеджер музею Дмитро Кузубов.

За його словами, щомісяця в соціальних мережах виставлятимуть новий ролик, у якому співробітники розповідатимуть цікаві маловідомі факти про певний експонат.

До створення такого контенту музейників підштовхнули не лише карантинні обмеження останнього року.

«Ми помітили, що багато музейних відвідувачів пробігають експозиціями, звертаючи лише поверхово увагу на вітрини і предмети. Часто саме те, що робить експонати цінними, люди пропускають. Ми сподіваємося продемонструвати, що музей є значно цікавішим і сучаснішим, ніж це може іноді здатися на перший погляд», – зазначив завідувач другого наукового експозиційного відділу музею Костянтин Дубін.

Проєкт складається з коротких відеорозповідей. Музейники сподіваються, що їхні історії заохотять відвідувачів прийти й подивитися на експонат наживо.

Перший відеоролик, присвячений одному з найбільш відомих експонатів – танку Mark V, який розташований біля будівлі музею, – вже розміщено на Ютуб-каналі та Фейсбук-сторінці закладу.

Про історію 30-тонного Mark V, який не раз пропонували викупити британці, Укрінформ розповідав у проєкті «Музейний експонат».

Про які ще експонати музейники розкажуть, зберігається в таємниці. Наступні відео вони опублікують 17 березня та 12 квітня.

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Харківський історичний музей імені М.Ф. Сумцова — один із найбільших в Україні. Колекція закладу нараховує понад 334 тис. пам'яток матеріальної і духовної культури державного та світового значення. Серед них — єдиний в Україні гетьманський прапор кінця XVII сторіччя, предмети українського бароко, кліше «50 карбованців» 1918 року Української Народної Республіки, меморіальні комплекси і твори видатних українських художників С.І. Васильківського, І.Ю. Рєпіна, М.С. Самокиша, цінні колекції археологічних, етнографічних і нумізматичних предметів, а також зброя, предмети спорядження.

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня 2020 року Харківський історичний музей ім. Сумцова відзначав 100-річчя. В закладі представили експонати, які не виставлялися десятиріччями – скіфське золото з курганів, унікальні вироби українського бароко, предмети побуту, стародавню рідкісну зброю.

Фото: museum.kh.ua