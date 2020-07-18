30-тонний "Марк" розповість про війну

Британці не раз пропонували викупити танк у Харківського музею

Незвичайний експонат вагою до 30 тонн є у фонді Харківського державного історичного музею, який заснований у 1920 році за ініціативою відомого українського етнографа Миколи Сумцова і згодом названий його ім'ям.

Правда, для такого експонату не знайшлося місця під дахом музею: через свої розміри він встановлений на мармуровому постаменті на площі Конституції в центрі міста, по сусідству з музеєм. До нього можна вільно підійти і навіть торкнутися його корпусу. Це британський танк "Марк-V Composite", і його ім'я викарбуване на меморіальній табличці.

Про те, як цей дивовижний експонат потрапив у Харків, кореспондентові Укрінформу розповів завідувач сектору відділу науково-освітньої роботи Харківського історичного музею імені Сумцова Богдан Івченко.

- Для мене, як дослідника і екскурсовода, це один із найцікавіших музейних експонатів. Мало хто з екскурсантів знає, що танк "Марк-V Composite" - британський, багато хто сприймає його як німецький танк підбитий на полях боїв у роки Другої світової війни. І вже зовсім небагато людей знають, що цей танк, який має інвентарний музейний номер, є унікальним експонатом загальнонаціонального музейного фонду України.

До того ж, це один із небагатьох британських танків Марк-V, що має у своїй назві слово Composite, що свідчить про його композитне озброєння. Річ у тім, що в часи Першої світової війни британські танки виготовляли в різних модифікаціях: або тільки з кулеметами (Марк-V - т. зв."самка"), або з двома гарматами і 4 кулеметами (Марк-V т. зв. "самець"). У нашому випадку на танку встановлена одна гармата і п'ять кулеметів, і в цьому його унікальність. Недарма англійці нам заздрять і не раз пропонували викупити експонат, але, звичайно, ми з ним не розлучимося.

- Виходить, танк, встановлений на площі, став приводом для міжнародних контактів?

- Починаючи з 1998 року представники чинного у Великобританії товариства істориків танка "Mark V" на чолі з відомим фахівцем Робертом Скоттом не раз приїжджали до Харкова, вони проявляють нестримний інтерес до танка. Нарешті, в 2006 році, в один із приїздів Роберта Скотта, був розкритий люк танка, запаяний з метою запобігання актам вандалізму, і група дослідників музею разом з англійцем проникли всередину. Там вони виявили на двигуні напис: "BIGKARTON & DAY/ENGLAND (Бігкертон і Дей, Англія)". Крім цього, під снарядним лотком всередині танка збереглася табличка з написом "CASESHOT" (снарядный лоток), і все це підтверджує той факт, що танк був справді виготовлений у Великобританії.

- Як же він потрапив у Харків?

- Встановлено, що в 1919 році кілька десятків танків цієї модифікації, випробувані в період Першої світової, були за рішенням британського уряду передані Білій армії Денікіна, причому танки доправили з-за кордону на залізничних платформах.

Однак у 1920 році Червона армія розбила Білу армію, і британські танки стали військовими трофеями. Причому всі вони мали персональні назви. За однією з версій, той, що зараз встановлений в Харкові, під час перебування в Білій армії мав назву "За Русь святу" - саме такий красувався напис на його корпусі. Пізніше, в часи Червоної армії, цей напис зафарбували і написали новий: "Москвич-пролетар". Але це версія, яка ще потребує серйозного підтвердження архівними документами.

Після того, як червоноармійці розбили армію Врангеля, танки Марк-V були включені до складу Червоної армії, де спочатку використовувалися як бойові, а пізніше - як навчальні. У 1938 році за розпорядженням наркома оборони Климента Ворошилова всі ці танки були списані, оскільки на той момент не використовувалися навіть у навчальних цілях.

Фото: foursquare.com

- Однак, наш танк виглядає так, як ніби він у робочому стані. Якщо поповнити бензобак, піде своїм ходом?

- Звичайно, ні. Як сказано в одному популярному фільмі, він же пам'ятник! І такі танки-пам'ятники за розпорядженням того ж Ворошилова були встановлені в різних містах Радянського Союзу...

- А як він потрапив в перелік експонатів історичного музею?

- У 1940 році танк, доставлений у Харків на залізничній платформі, був встановлений у дворі Покровського чоловічого монастиря як експонат Музею революції і громадянської війни, що діяв тоді в будівлі колишнього церковного єпархіального управління. У 1943 році після визволення Харкова від німецьких окупантів, цей і розташований там же краєзнавчий музей разом зі своїми музейними фондами влилися до складу Харківського історичного музею, чия основна будівля до війни розташовувалась на Пролетарській (тепер Сергіївській) площі. З 1998 року музей отримав нинішнє приміщення по вулиці Університетській, 5, тобто, поблизу площі Конституції. З тих пір танк "Mark-V Composite" - наш експонат...

- Він такий потужний. Це його початковий вигляд чи він був реставрований?

- Реставрували його двічі: у 1998 і 2011 роках, і обидва рази - на Харківському танкоремонтному заводі, що на Іванівці. Його пофарбували, замінили деякі проржавілі деталі, виготовили імітації відсутніх кулеметів. У результаті цей експонат має такі характеристики: всередині танка може розміститися екіпаж з 8 чоловік, бойова вага - близько 30 тонн, швидкість руху 10 км/год, озброєння - одна гармата калібру 57 мм плюс 5 кулеметів...

- ... єдиний такий у світі?

- Уточню, що саме цей технічний різновид танка Марк-V - єдиний.

Однак два танки такої ж модифікації є в Луганську, хоча є істотні відмінності: на луганських екземплярах гармати розташовані з правого борту, у нас же - з лівого. У 2014 році в Луганську з початком бойових дій на сході країни обидва танки були заховані в закритому ангарі, і тільки пізніше повернуті на своє місце як пам'ятки історії.

Фото: foursquare.com

- На площі Конституції поряд із британським танком також встановлені старовинні гармати і знаменитий танк Другої світової війни Т-34. Це теж експонати Харківського історичного музею?

- Звичайно. Про танк Т-34 написано чимало, тому я краще розповім про дві гармати XVIII століття. Вони були озброєнням харківської фортеці для оборони від будь-яких ворогів. Після того, як фортеця втратила своє оборонне значення, було наказано переплавити всі фортечні гармати, але ці дві не переплавили, і в XIX столітті вони були встановлені в Харкові на Миколаївській площі (нині площа Конституції) як історичний пам'ятник. Пізніше вони отримали інвентарні номери експонатів музею.

Між іншим, це грізна зброя: калібр обох гармат - 6 дюймів (15 см, довжина ствола - більше 3 метрів, вага кожної - понад 3 тонни. Судячи з їхнього вигляду, Харків і три століття тому був надійно захищений від ворога. І нехай музейні експонати, які нагадують нам про минуле, вселяють у нас впевненість у сьогоднішньому дні.

Як повідомляв Укрінформ, у фонді Харківського державного історичного музею імені Сумцова - понад 300 тисяч експонатів. Зараз у музеї, який був відкритий для відвідувачів за умови дотримання правил карантину, розміщена виставка, присвячена 100-річчю з дня його заснування.

Світлана Лігостаєва, Харків

Фото надані Богданом Івченком