Держтуризм сприяє розбудові доріг на популярних туристичних маршрутах – Олеськів

Державне агентство розвитку туризму надає Міністерству інфраструктури інформацію щодо проблемних ділянок доріг на популярних туристичних маршрутах.

Про це під час форуму "Україна 30. Інфраструктура" повідомила голова Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів, передає кореспондент Укрінформу.

"Держтуризм передає Міністерству інфраструктури інформацію щодо проблемних ділянок доріг, які ведуть до популярних туристичних локацій. Ми робимо це для того, щоб допомогти міністерству комплексно розв’язати проблему", – сказала Олеськів.

За її словами, природні локації, розташовані поблизу доріг, незабаром будуть представлені в межах проєкту "Магніти України". І це одна з причин, чому треба швидше ремонтувати проблемні ділянки.

Крім цього, Олеськів наголосила на важливості інвестування в інфраструктуру з боку місцевих адміністрацій.

"Державним органам влади та міському самоврядуванню треба консолідувати зусилля для розвитку інфраструктури, щоб сприяти процвітанню туризму в Україні", – сказала вона.

Як повідомляв Укрінформ, цьогоріч започатковано проєкт "Магніти України" з пошуку успішних проєктів-символів, які зможуть залучити інвесторів і стати центрами інновацій. Він передбачає визначення в кожній області трьох-п’яти найбільш привабливих з погляду туризму об’єктів історико-культурного та природного значення.

У державному бюджеті на 2021 рік передбачено збільшення фінансування сфери культури та туризму на 32%, а це 11 млрд грн.